Luis Slimming sobre rutina de Copano y cómo superó las pifias: "Hay que tomar nota de lo que hizo"

El comediante que debutó recientemente en Olmué comentó la rutina de Copano y recalcó su capacidad para zafarse del "monstruo" de la Quinta Vergara.

Luis Slimming comentó la aplaudida rutina de Fabrizio Copano durante la quinta noche del Festival de Viña 2023. Fue instantes después del show que su colega, que además le ayuda con los chistes, habló con la prensa y declaró que la presentación tuvo un éxito “rotundo”

“Estuvo muy bueno, la gente enganchó muy bien con los chistes que trajo”, señaló Slimming en primer lugar. Mientras que sobre el difícil público que le tocó enfrentar a Copano, mencionó no estar muy seguro de lo que estaba ocurriendo en la Quinta Vergara en los momentos de pifias.

“Yo pensé que decían Fabrizio y no entendía que mierda (sic) estaba pasando. Pero no, Fabrizio tiene eso que es más de bar, como de agarrar a la gente y dejar el libreto de lado, de interactuar con la gente. Eso yo creo que le ayudó mucho para que la gente se sintiera como “a ya escuchemos a este cabro””, explicó.

Y es que instantes previos al show y con la rápida salida de Christina Aguilera del escenario, el público quedó bastante descontento y las pifias se escucharon por un largo periodo. Incluso cuando los presentadores anunciaron al humorista chileno, los gritos continuaban.

Sin embargo, admitiendo que estaba asustado y cuestionando “¿por qué me hacen esto”, Copano salió airoso de la situación. “Yo creo que hay que tomar nota de lo que hizo, como dejar un poco el libreto de lado, preocuparse de lo que está pasando, solucionar eso y ahí retomar“, puntualizó Slimming.

Luis Slimming y su amistad “a base de chistes” con Fabrizio Copano

Luis Slimming, que debutó como humorista este año en el Festival del Huaso de Olmué, contó que también fue parte del equipo de su colega, ayudándolo con el guion y los chistes que se escucharon en la Quinta Vergara.

“Fue por harto zoom porque él vive en Estados Unidos, pero fue conversar los chistes, eso también me ayuda a mí con los chistes, entonces es una amistad que tenemos a base de chistes“, dijo en tono cómico.

Sobre la rutina también agregó que “salió estupenda, habló de todo, la parte política estaba como media intacta en Viña, pero con Fabrizio ahí se puso a hablar de lo que todos hablábamos. Si al final hay que saber hablar nomás y él lo hizo”, enfatizó.

Asimismo, comentó que en el futuro le gustaría pasar de escribir chistes, al escenario del Festival de Viña. “Espero poder pasar a la primera línea, no sé cuando, espero que el otro año y si no me siento listo será el año que venga. Si me invitan y me siento listo, voy”, aseguró.