Alcaldesa Macarena Ripamonti viste look reutilizable en la Gala: "En Viña del Mar nada se acaba"

Con un discurso inaugural de la alcaldesa de Viña del Mar Macarena Ripamonti partió la Gala del festival más importante de Latinoamérica, que parte oficialmente la noche del domingo, allí la autoridad comunal entregó unas palabras a los damnificados por los incendios en la VI Región.

“Estamos viviendo un momento bastante desolador, muchas personas lo han perdido todo y Viña del Mar no es la excepción, como ya saben. El 22 de diciembre se vio la peor catástrofe de los últimos 50 años de nuestra ciudad”, partió enfatizando.

“Es por eso también recordar a propósito de todo lo que se vivió, que en Viña del Mar nada se acaba“, continuó. Posteriormente, recordó que el mismo día que inicia el festival, también comienza la segunda tanda de reconstrucción de viviendas de emergencia para los damnificados.

“Viña del Mar todavía tiene un camino por recorrer y tenemos que hacer como si nada se ha acabado. Hay muchas familias que están esperando que no los olvidemos“, reiteró.

El look en blanco y negro de Macarena Ripamonti en la Gala de Viña

Respecto a su vestuario, que sacó varios elogios, Ripamonti usó un vestido en blanco y negro diseñado por la joven artista chilena Javiera Jordán, quien se ofreció para el importante trabajo.

“Ella me preguntó si tenía listo mi vestido para la Gala -y estoy siendo brutalmente honesta- yo le dije no, no tengo tiempo, se me acaba de quemar Viña, no tengo oportunidad de poder dedicarle tiempo a esto. Pero es parte de mi responsabilidad y quiero estar a la altura ese día”, confesó.

Fue así que la diseñadora le propuso aquella prenda, que es parte de una línea de ropa reutilizable, que funciona como una unidad de arriendo, para que las personas puedan usarlas una y otra vez, contó la alcaldesa.

“A mí me inspiró también mucho porque hay una escritora muy famosa que probablemente todos en Chile han leído que es María Luisa Bombal, viñamarina, que ella también por muchos años vistió el blanco y negro y me siento muy orgullosa de poder ser una anfitriona que pueda recibir a todos esta noche“, concluyó.