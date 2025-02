"Había que rellenar": Paola Volpato aclaró el supuesto "lapsus" que vivió tras incómodo debut en Viña

La actriz Paola Volpato tuvo un debut complicado en la coanimación de la segunda noche del Festival de Viña, mostrándose incómoda y desorientada al presentar a los artistas de la competencia folclórica. En redes sociales se comentó su "lapsus" en escena, especialmente cuando quedó en blanco al presentar al director de la orquesta. A pesar de los nervios y problemas, Volpato recibió el apoyo de Rafael Araneda y logró continuar la presentación de los artistas internacionales en competencia. Tras bajar del escenario, la actriz aclaró que no fue un lapsus, sino que se vio afectada por la presión del momento y la necesidad de rellenar tiempo en el show.

La actriz Paola Volpato vivió un acontecido debut en la coanimación de la segunda noche del Festival de Viña. La interpreté del área dramática de Mega se le vio incómoda y un tanto desorientada al momento de presentar a los artistas de la competencia folclórica del certamen viñamarino.

Tras bajar del escenario y conversar con la prensa, la intérprete de “Tichi” Achondo en Pituca sin lucas explicó en detalle el contratiempo que vivió en su debut sobre el escenario de la Quinta Vergara.

“Me han criticado, pero me sentí maravilloso. Estoy muy bien, muy emocionada, muy contenta y muy agradecida de que me hayan dado esta oportunidad”, dijo la actriz. Además, agregó que “había nervios, pero tenía un compañero increíble al lado que era el Rafa Araneda”.

Respecto al comentado momento en donde quedó en blanco, Paola Volpato explicó que “estaba un poquito atrasado el show, entonces había que rellenar. Y no fue un lapsus, fue mi primera experiencia con muela y espero haberlo hecho lo mejor posible”.

Vale mencionar que todas las noches del festival, la dupla oficial de animadores, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, presentarán la competencia internacional y folclórica con diferentes coanimadores, todos ellos rostros de Mega. Sumado a Volpato, entre quienes realizarán este rol destacan: José Antonio Neme, Isidora ‘Tita’ Ureta, Rodrigo Sepúlveda y Francisco ‘Pancho’ Melo.

Paola Volpato vive supuesto “lapsus” en Viña

A través de redes sociales, varios usuarios reaccionaron al supuesto “lapsus” que enfrentó sobre el escenario de la Quinta Vergara. De hecho, uno de los momentos más comentados fue cuando Volpato, quien apareció en pantalla con Rafael Araneda, quedó en blanco al presentar al director de la orquesta del festival.

Posteriormente, se vio a la actriz con notorio nerviosismo y sin poder continuar sus diálogos, solo mirando fijamente a la cámara. Frente a esta situación, Paola fue apoyada por Aranada, quien se percató del problema y retomó con conducción del certamen.

Pese a los inconvenientes que atravesó en la coanimación, Volpato supo sortear los imprevistos y continuó con la presentación de los artistas internacionales en competencia.