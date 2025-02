"Es un activista político": el tajante análisis de Vasco Moulian tras compleja rutina de George Harris

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El comediante venezolano George Harris tuvo un difícil debut en la Quinta Vergara al no lograr conquistar al "Monstruo", siendo abucheado en varias ocasiones y abandonando el escenario entre pifias. Tras esto, Vasco Moulian, en "Contigo en la mañana" de CHV, analizó la rutina del humorista, revelando que incluso fue amenazado en redes sociales por sus comentarios. Moulian señaló que, tras ver antiguas rutinas de Harris, considera que no es un buen humorista, sino más bien un activista político que se destaca contando historias de venezolanos en comunidades. Afirmó que en la Quinta Vergara, donde debía enfocarse en el humor y no en la política, era evidente que no le funcionaría debido a su estilo.