Mítica "GlamBOT" de los Grammy y Oscars está por primera vez en la Gala de Viña: ¿qué es?

La Gala del Festival de Viña 2025 tendrá varias novedades y una de ellas será la mítica GlamBOT, una cámara robot que se utiliza en importantes eventos como los premios Grammy, los Oscar, Emmys, Globos de Oro y otros de ese estándar.

Ahora, esta curiosa máquina llegó a Chile para estar en la alfombra roja de la Gala que da inicio al festival, según informaron desde Mega durante la cobertura previa al evento.

La GlamBOT es una cámara robótica de alta velocidad que fue desarrollada por Cole Walliser, un reconocido director canadiense que se especializa en videos musicales, y que suele operar la máquina durante los eventos.

Walliser creó este modelo, ya que, con experiencia en fotografía rápida, pensó que sería una buena idea para capturar la apariencia y vestuario de las celebridades en alfombras rojas.

Su enfoque novedoso popularizó este tipo de foto/video en cámara lenta rápidamente y desde hace ya varios años que es un elemento icónico de las grandes premiaciones del cine y la música.

La cámara puede ejecutar capturas rápidas y precisas con movimiento robótico en solo un segundo.

“Grabamos 1.000 fotogramas en ese segundo. Cuando lo reproducimos a 24/30 fotogramas por segundo, es muy, muy lento”, explicó Walliser en una entrevista con CBC News en 2023.



*Ariana Grande en la GlamBOT

La gracia es que las celebridades posen con un movimiento rápido, ya sea sutil o más amplio, en un segundo, obteniendo así un clip prolongado donde se aprecia el movimiento.

Acá puedes ver cómo funciona:

Came all this way, had to explain why this is our favorite dual #SNL50 Glambot. 🫶 #PedroPascal #MikeyDay pic.twitter.com/EwnZzWrxih

— E! Entertainment (@eentertainment) February 21, 2025