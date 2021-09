"Su credibilidad se fue al piso": convencional Baranda tras confesión de Rodrigo Rojas Vade

Este lunes, la Mesa de la Convención ofició a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte para abrir una investigación contra el caso del constituyente independiente, Rodrigo Rojas Vade.

Esto sucedió tras la confesión del “pelao Vade” este fin de semana desmintiendo padecer un supuesto cáncer que decía sufrir hace años, lo que lo llevó a renunciar a la vicepresidencia adjunta de la Convención Constitucional.

En conversación con Podría Ser Peor de Radio Bío Bío, Benito Baranda, constituyente independiente y miembro de la Comisión de Ética provisoria de la CC se refirió al tema y sinceró que “me afectó personalmente y de manera dura”.

En la instancia, Baranda afirmó que “Hemos estado analizando los reglamentos para poder llegar al pleno el jueves y viernes sabiendo de qué vamos a hablar todos y todas y poder votar como corresponde. Lo que viene es la decisión que tomó la mesa en relación de lo que Rodrigo Rojas (…) Estamos recién empezando”.

Asimismo, explicó que “él hace una declaración de patrimonio que al parecer coincide con la deuda que mantiene. Pero la razón que pone, y que no era obligatoria, es una deuda por tratamiento de cáncer”.

“No tenemos una forma de reemplazarlo hoy. Porque al igual que yo es independiente y los independiente no se pueden reemplazar (…) En las normas que vamos a aprobar, hay un mecanismo de reemplazo para el más botado de la lista (…) Si una persona pierde tanta credibilidad en tan poco tiempo, tiene que reflexionar si tiene que dar un paso al costado no sólo de la mesa directiva”, confirmó ya que durante esta semana y la próxima se discutirán reglamentos para solucionar la situación.

También, Baranda dio a conocer que para él como constituyente independiente “es una tristeza profunda (…) Nosotros luchamos para que existiera transparencia. Esto me afecta personalmente de manera dura, me golpea. El sábado tuvimos una larga conversación entre los 10 independientes no neutrales (…) Quedamos shokeados“.

Finalmente, emitió su opinión sobre una eventual renuncia de la Convención Constitucional por parte de Rojas Vade, con quien dijo haber construido una relación de confianza: “Me guío por lo que dijo, que estaba pensando en dar un paso al costado. Su credibilidad se fue al piso, le va a costar participar en las comisiones sustantivas. Es un golpe fuerte. Si apuramos el reglamento tendrá una salida que corresponde para que el cupo se ocupe y no quedemos 154, que sería lo peor (…) Es una decisión que le corresponde a él”.

Escucha la entrevista realizada por Julio César Rodríguez