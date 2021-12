Ramona Reyes, candidata a presidir la CC: "Me hubiese gustado un poquito más de amplitud en el FA"

La convencional Ramona Reyes (Distrito 24) es uno de los nombres que suena fuerte para suceder a Elisa Loncon en la presidencia de la Convención Constituyente, lo que se resolverá el 4 de enero. A pocos días de las elecciones, la primera alcaldesa mapuche de Chile habló con Radio Bío Bío: "Me hubiese gustado un poquito más de amplitud en el Frente Amplio que de tratar de estar imponiendo" se confiesa.

A sólo días de las elecciones del 4 de enero, cuando se sabrá el nombre de quien reemplazará a Elisa Loncón en la presidencia de la Convención Constitucional, una de las cartas que postula a dicho cargo se tomó unos minutos para conversar con Radio Bío Bío.

Se trata de Ramona Reyes Painequeo, quien fue alcaldesa de Paillaco por tres períodos, convirtiéndose en la primera alcaldesa mapuche del país.

“Sólo tenemos seis meses para escribir esta Constitución, y para eso tenemos que tener mucha audacia e inteligencia, y la mesa tiene que tener mucha capacidad de gestión”, dice hoy la postulante a presidir la institución.

“Yo le pediría a la derecha que cuidemos la Convención, ya no hay forma de echarla atrás porque yo creo que un grupo de ellos sí venían con ánimo de boicotear”, sostiene.

La figura de Beatriz Sánchez, quien también ha emergido como candidata para presidir la mesa del órgano constituyente, el rol de Elisa Loncon y las eventuales consecuencias en el gobierno de Gabriel Boric son otros de los temas que aborda en esta conversación.

Elecciones en la CC

-¿Cómo se siente a pocos días de este elección muy importante que se va a realizar el 4 de enero? Cambia la mesa y usted es una de las cartas que suena y que se ha posicionado bastante fuerte acá en la convención.

Estoy muy contenta de contar con el apoyo del Colectivo Socialista y también de muchas personas que en realidad les parece muy bien que yo esté ante esta posibilidad. Es como algo que uno nunca se había imaginado. Llegar a un evento tan importante de Chile y que ya es un tremendo honor ser convencional constituyente, representar a la región de Los Ríos, representar a las mujeres, representar al mundo indígena mapuche, representar además el municipalismo que es esencial.

Siento que además es muy importante estar acá porque la lucha de la participación política de las mujeres es una cuestión en la cual yo estoy hace muchos años. Fui concejala con mucho esfuerzo, única concejala de la comuna de Paillaco, y después logré ser alcaldesa por tres periodos con amplias mayorías. Pero en todo ese periodo llegué a ser la única alcaldesa mapuche de Chile y la única alcaldesa socialista de Chile, entonces cuando empiezas a dialogar y a conocer a otras alcaldesas y a otras concejalas de Chile, una empieza a sentir que para las mujeres es muy difícil estar en política y mantenernos en política.

Por eso también es muy importante que en esta Convención de origen paritario se esté hablando de dos mujeres para presidir esto, y yo siento que hay que mantenerse con ganas, con alegría, dispuesta a que se den las cosas. Siento yo que las cosas cuando van a ser, son. Y si no es así, vamos a estar encantada y feliz de poder contribuir, sea en un cargo de presidenta, vicepresidenta, estando en la mesa directiva o siendo simplemente representante de mi región, encuentro que esto es maravilloso.

Ahora tenemos que trabajar cabeza gacha, vamos a volver a nuestros territorios a celebrar las fiestas de fin de año pero hay que volver absolutamente pilas como dicen algunos amigos ecuatorianos, hay que volver pero con todo a trabajar, concentrados, pensando en el bien común, pensando en buscar acuerdos además porque aquí está todo Chile representado. Desde las izquierdas más izquierdas hasta las derechas más derechas, tenemos que tener la capacidad de conversar y ver a Chile en toda su extensión: el tema del mar, de los pescadores, de las mujeres, de las normas de violencia, ahora estamos viendo los derechos sexuales y reproductivos también, cuando vemos cómo irrumpe la única norma que ha pasado la barrera de las 15 mil firmas en las iniciativas populares que habla de aborto, entonces también son temas que vienen con mucha fuerza y en el que tenemos que estar no sólo las mujeres sino que acompañadas por la mitad de varones que hay acá para analizar con mucha altura de miras esto.

Sólo tenemos seis meses para escribir esta Constitución, y para eso tenemos que tener mucha audacia e inteligencia, y la mesa tiene que tener mucha capacidad de gestión.

Rol de Loncon

-Sobre eso mismo, es un rol distinto al que ya hizo la presidenta Elisa Loncon. Dicen que se traduce más al simbolismo y a la instalación de la Convención. Ella dejó todo listo para que comience la votación de normas. ¿Usted cree que es distinto, y cómo utilizaría sus herramientas para llevar a cabo este proceso hacia el plebiscito de salida?

Claro, Jaime Bassa y especialmente Elisa Loncon lograron instalar no sólo que este proceso esté funcionando. Estamos ahora con siete comisiones más las de participación popular y de pueblos originarios que son transversales. Pero hay siete comisiones que están escribiendo, ya estamos en etapa de redacción de normas, de lo que va a quedar que tiene que pasar por pleno y quedar en la Constitución.

Lo valioso de Elisa Loncon es que ella logró instalar, junto con los escaños reservados, la plurinacionalidad. Plurinacionalidad e interculturalidad es una cuestión que era increíble antes de esto, entonces el rol no es tan sólo simbólico, sino que es una cuestión concreta que se va a ver reflejada en cada uno de los articulados que tengamos en cada una de las divisiones importantes de forma, de estado, en la participación política, en los gobiernos comunales. En todo se va a ver representada la interculturalidad y la plurinacionalidad, y eso es importante.

-Hay convencionales, por ejemplo de Vamos por Chile, que dicen que esperan que esta nueva mesa sea más dialogante, haciendo una diferencia con lo que pasó con Elisa Loncon. Ellos decían que no se sentían escuchados. ¿Qué le diría usted a los constituyentes de derecha que el 4 de enero van a votar? ¿A qué se compromete usted?

Yo le pediría a la derecha que cuidemos la convención, ya no hay forma de echarla atrás porque yo creo que un grupo de ellos sí venían con ánimo de boicotear, de echar para atrás, esperanzados en que esto caiga y que perdiera total legitimidad. Yo creo que esa etapa ya pasó, ahora todos sabemos que ya llevamos medio año en que el Estado nos ha estado pagando para escribir la nueva Constitución, que ganamos por votación popular.

Uno tiene un deber máximo cuando la gente vota para ti y te manda a hacer algo, así que eso ya lo tenemos todos y todas claro. Yo le pediría a la derecha que ahora venga a trabajar, que trabajemos y que vamos a estar a disposición de escuchar sus argumentos, de respetar los puntos de vista y tratar de lograr acuerdos. Sabemos que no para todo vamos a necesitar los 36 votos de la derecha pero sería bonito que logremos normas con 130 o 140 votos, especialmente en cosas tan importantes como la descentralización, la participación de las mujeres, la creación de territorios autónomos en cada una de las regiones, la equidad territorial, la mayor autonomía en los municipios.

Hay tantas cosas tan importantes, el consagrar sistemas de salud, sistemas de educación estatales con financiamiento que permitan entregar salud adecuada, educación adecuada a nuestra gente. Yo creo que todos queremos eso, la gente que está aquí de derecha también tiene un amor a la patria profundo así que esa es la invitación. Si me toca estar como presidenta, no les quepa la menor duda que yo voy a estar conversando con todos y todas porque 12 años fui alcaldesa.

Uno cuando tiene a cargo una comuna, no te puedes dedicar sólo a atender las necesidades de la gente que votó por ti. Ahí una se acostumbra a tener una mirada transversal, además que me tocó enfrentar distintos gobiernos y alguien que esté enojado con el gobierno que no te representa no consigue ningún proyecto, así que al menos en mi expertiz tengo la negociación política, el imponer por convicciones, convencer por la necesidad, por la importancia, por el bien superior. Y eso siento que es una expertiz que yo tengo ganada.

Votos en la derecha

-¿El Partido Socialista está apostando también por votos de la derecha?

No, eso sí que lo tenemos muy claro porque nosotros tenemos que negociar primero con nuestro sector. Van a venir seguramente si es que no avanza, pero está un poco estática ahora la negociación. Si no avanza esto, seguramente en el día de la elección, que será el martes 4 de enero, vamos a estar haciendo los últimos ajustes. Pero es mandato de hecho expreso nuestro, del colectivo, no hacer negociaciones con la derecha.

-¿Entonces ustedes apuestan sus votos, o su fe por así decirlo, a qué sectores? Están los movimientos sociales pero también tienen un nombre que es Cristina Dorador, están los pueblos originarios, usted también es de descendencia mapuche. También está Eric Chinga. ¿Hacia qué sectores van a buscar acercarse para obtener finalmente una mayoría en el pleno?

Nosotros estamos conversando con INN, con el FA y con el pueblo mapuche de escaños reservados, estamos conversando también con movimientos sociales. Acá yo creo que tenemos que buscar las mejores fórmulas de quienes pueden cumplir, qué perfiles, qué características tienen las personas.

A mí me encantaría estar en la presidencia y pongo todo a mi disposición, pero si no toca, uno acompañará en la vicepresidencia y si no, en la mesa. Aquí la cuestión es que logremos tener unidad, transversalidad y la claridad que hay que negociar, debatir e ir logrando y traspasando en el papel este mejor Chile que soñamos todos y todas.

Figura de Beatriz Sánchez

-El FA se mantiene firme, de hecho Beatriz Sánchez ya está dando entrevistas a distintos medios, uno por uno. ¿Qué le parece a usted esto? ¿Es una señal? ¿Qué debería hacer el FA en este escenario en donde ya hay un presidente electo que es del FA?

Lo he pensado y lo que digo, aunque veces me arrepiento de lo que digo, es que a mí lo que me gustaría es que exista un poquito más de cuidado en este equilibrio que hay que tener en un presidente que está recién asumiendo. Gabriel Boric, el presidente, asumirá en marzo.

Quizás me hubiese gustado un poquito más de amplitud en el FA que de tratar de estar imponiendo. Pero nadie se puede meter en la elección de otro partido político así es que yo encantada de trabajar si es con Beatriz Sánchez, encantada de trabajar con Patricia Politzer, encantada de trabajar con Cristina Dorador o quien gane. Yo siento que tiene que haber un fiato, tiene que haber también la mirada de las regiones, la mirada del sector urbano, de la gran capital y la mesa que va a estar con paridad, con participación de los pueblos originarios.

Efectos en el gobierno de Boric

-¿Usted comparte lo que dice hoy día Patricia Politzer de que en caso que llegue el FA a la testera, esto podría perjudicar al gobierno de Gabriel Boric? Porque acá se van a cometer errores, dice ella.

No lo sé, yo creo que hay que mantener ese equilibrio con mucho cuidado. No podemos mezclar tanto las cosas pero Beatriz Sánchez es una carta fuerte que tiene el FA y ellos son hartos y creo que tienen que tener criterio. Si lo han evaluado y consideran que esto no es un problema y sigue la candidatura de Beatriz, yo creo que habrá que aceptarla.

A mí me gustaría mucho más la independencia pero mantener el equilibrio de esto, creo que no hay que confundir las cosas. Porque hay que negociar, no solamente ahora. Hay que negociar con el presidente Piñera y su gobierno que está retirándose y en los primeros meses con el gobierno del presidente Boric que va a asumir en marzo.

A mí me hubiese gustado quizás tener un poquito más de diferencias pero hoy me lo dejaron muy clarito en mi colectivo: usted no se puede meter en las decisiones de otro partido porque así también le da el derecho a que otros se metan en las decisiones de su colectividad, así que esto se va a tener que debatir, si no hay acuerdo se verá voto a voto el día de la elección, y yo les digo a todos y todas que para mí es un honor.