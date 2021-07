Damaris Abarca (indep-FA): "La Convención no puede bailar al ritmo de la contingencia partidista"

La constituyente independiente pro Frente Amplio(FA) que fue electa en el distrito 15, que incluye comunas como Doñihue, Granero, Rancagua, entre otras, explica que es importante “tener altura de mira, mirar con perspectiva” y que luego de lo ocurrido en los últimos días con Apruebo Dignidad y los patrocinios de vicepresidentes, “lo más sano es pensar maneras distintas de hacer las cosas” y que todas las votaciones “han sido desde la lógica de potenciar una izquierda transformadora”.

También se refirió a los dichos de la militante comunista Bárbara Sepúlveda por la falta de apoyo del FA en la Convención, ella indicó que “en general sí ha apoyado de cierta manera al PC”. La multicampeona nacional de ajedrez agrega que en el FA están “planteando una manera de hacer política distinta, desde el respeto, desde la tolerancia” y que han tomado la postura de “centrarse en las cuestiones que nos competen, de cara a avanzar en el proceso constituyente”.

– Luego de la inscripción de vicepresidentes se vio una clara tensión entre el Frente Amplio y el Partido Comunista ¿Crees que es sano para Apruebo Dignidad esto?

Lo que creo que es sano es tener altura de mira, mirar con perspectiva que es algo que hace, por ejemplo, Camila Vallejo cuando publica ese tweet haciendo un llamado a sentarnos a reflexionar en torno al rol que tiene Apruebo Dignidad hoy día de cara a una nueva política.

Sabemos cómo la ciudadanía y las distintas comunidades hemos cuestionado la manera de hacer política por muchos años y creo que lo más sano es pensar maneras distintas de hacer las cosas.

-Tú como independiente pero cercana al FA fuiste una de las firmas entregadas a Bárbara Sepúlveda ¿Cuál fue su sensación luego de escuchar los dichos de ella y el enojo que mostró por la falta de apoyo del FA al PC?

Tengo una relación muy cordial con Bárbara, nos sentamos juntas en la sala 2. Cada persona puede pensar con legitimidad las personas propias eso es de cada uno y una, y no me puedo meter.

El Frente Amplio en general sí ha apoyado de cierta manera al PC, yo lo he hecho. Le entregué el patrocinio a Barabar y no tuve ningún reparo en entregar desde el momento uno, cuando me pidió el voto, Marcos Barraza para coordinar la comisión de ética.

Mis votaciones siempre han sido así, muy abiertas, y creo que eso también es la manera de hacer política.

-¿Pero ha existido apoyo dentro de Apruebo Dignidad?

Las votaciones han sido respondiendo al pacto de Apruebo Dignidad. Siempre ha sido desde la lógica de potenciar una izquierda transformadora. Ampliar es lo que estamos necesitando en una izquierda que lamentablemente se ha quedado por mucho tiempo más en las diferencias ideológicas que en tratar de avanzar en un país que se preocupe de verdad en los problemas de la ciudadanía y para eso hemos sido mandatados en la Convención Constitucional. No hay que perder el norte.

-Beatriz Sánchez dijo que el FA no ha respondido a las agresiones que han recibido ¿Por qué el FA ha tomado esa postura?

El Frente Amplio no ha respondido a ciertas agresiones, y sobre todo a agresiones en redes sociales, que yo creo que han sido bastante injustas en ciertos momentos y muy violentas.

Estamos planteando una manera de hacer política distinta, desde el respeto, desde la tolerancia.

En mi caso, trayendo el deporte a la política en el sentido de que debe ser un espacio de respeto mutuo y sobre todo respetando a tu rival porque finalmente en la vida vamos a tener diferencias siempre y creo que el FA toma la postura de centrarse en las cuestiones que nos competen, de cara a avanzar en el proceso constituyente.

-¿Es posible seguir trabajando unidos como Apruebo Dignidad?

Claro que sí es posible, yo creo en el pacto Apruebo Dignidad representa una izquierda anti neoliberal, amplia y transformadora. Son muchas más las cosas que nos unen

-¿Es dañino hablar y traer los problemas de la política a la Convención?

La política está presente en nuestras vidas, y lamentablemente por muchos años nos quisieron a distintos grupos alejados de esas decisiones. Lo que sí creo es que la Convención no puede bailar al ritmo de la contingencia política partidista, porque hay mucho que trabajar en relación a las propuestas de una nueva Constitución.

-¿Crees que el modo de actuar de ustedes da más garantías para un buen resultado de la Convención?

Creo que las garantías para un buen resultado será la participación ciudadana y popular, con énfasis en la equidad, la coordinación que tengamos como constituyentes con nuestros territorios y un compromiso con un proceso transparente y democrático. Ahí vamos a apuntar siempre cómo FA e independientes.

– El FA ha hablado de la importancia de que todos participen y de que la ciudadanía esté presente ¿Se logrará a lo largo de la Convención?

Creemos que la participación ciudadana va a ser algo fundamental, lo hemos puesto en la mesa sobre el día 1 y lo hemos estado haciendo con cabildos virtuales, por ejemplo.

Es importante que seamos canal y que las personas sientan esa confianza de que nosotros y nosotras estamos haciendo un canal para visibilizar sus propias propuestas y demandas

– Al inicio de la Convención gran parte de los constituyentes dijeron que no iban a existir lógicas de partidos ¿Es real que dentro de la Convención no existe este modo de actuar?

No puedo comparar con tanta libertad porque nunca he sido militante de partidos políticos entonces me resulta difícil de comparar. Si veo que la Convención existe un ambiente bastante cortés.

Pero si hago un llamado a que las personas protejan el proceso constituyente porque se que hay muchas personas esperanzadas en este proyecto y no podemos enlodarlo con peleas chicas, quedarnos en la discusión pequeña. Tenemos que avanzar y poner la mirada en lo más alto, lo más grande y las cuestiones importante como que este nuevo Chile consagre el derecho al agua, a los grupos históricamente postergados, que reparta el poder hacia las regiones y eso es lo que tenemos que poner hoy día en este tablero llamado Convención Constitucional.

-¿Qué es lo primordial que debe ser tratado en la Convención?

Avanzar en derechos para los grupos postergados como han sido las mujeres, los niños, niñas y adolescentes. La consagración de estos como sujetos de derecho.

Los derechos de las disidencias sexuales, también la comunidad que vive en sectores rurales.

Avanzar en una descentralización del poder político, económico y también incorporar el concepto de un Estado o de una cultura de la integridad, de las buenas prácticas, de la probidad. Cero tolerancia a la corrupción y una cultura moderna que incorpore la ciencia, cultura y deporte.