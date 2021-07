Marcos Barraza sobre antineoliberal: "Esperamos que el FA adopte una posición más clara, más nítida"

Para el constituyente del Partido Comunista es evidente que se están generando puntos de encuentro con la Lista del Pueblo y con los escaños reservados. Critica el actuar de la mesa directiva y también al Frente Amplio por el mecanismo de votación de vicepresidentes: “No creemos que agregue legitimidad y en eso tenemos una diferencia clara y nítida”.

Además explica que si bien luego del resultado de las primarias la relación en Apruebo Dignidad tiene la “misma dinámica”, “no es posible disociar lo que pasa en la política nacional respecto de lo que cursa en la Convención”.

Luego del resultado de las primarias, ¿Existió algún cambio en las relaciones internas de Apruebo Dignidad?

No diría que las relaciones han cambiado ni para bien ni para mal, se da la misma dinámica de trabajo en el entendido que hay acuerdos pero también hay visiones distintas.

¿Afecta la política, y los eventos relacionados a esta, en el funcionamiento de la lista?

No es posible disociar lo que pasa en la política nacional respecto de lo que cursa en la Convención Sería falso decir aquello pero lo que sí es posible es que la coyuntura no inunda un debate que es de constitución y es más largo.

El lunes desde los escaños reservados se acusó al Frente Amplio de actuar bajo el racismo y algunos miembros del Partido Comunista lo apoyaron

Hemos tenido diferencias con el Frente Amplio respecto a apreciaciones sobre el funcionamiento de la Convención constituyente y eso es de conocimiento público. Pero eso es lo que hemos expresado nosotros.

¿Se puede trabajar en conjunto luego de una crítica como esta?

Lo que hemos dicho es que hay decisiones que se han adoptado en los constituyentes del Frente Amplio, y no en todos, que no compartimos

¿Cómo cuáles?

Ellos están impulsando un mecanismo de votación, de integración de la ampliación de la mesa directiva, que posibilita el ingreso de la derecha a la mesa ampliada y no nos parece. No creemos que agregue legitimidad y en eso tenemos una diferencia clara y nítida.

Se ha visto que en la gran mayoría de los puntos el PC es más cercano al pensamiento de la Lista del Pueblo y los escaños reservados ¿Es real?

Es evidente que estamos generando puntos de encuentro y de visiones comunes con la Lista del Pueblo y escaños reservados. Creo que es nuestro deber impulsar visiones transformadoras, transversales en el conjunto de la Convención.

Esperamos que también el Frente Amplio adopte una posición más clara, más nítida desde el punto de vista de un proyecto antiliberal.

¿Crees que el FA no está siendo nítido?

La decisión de impulsar un mecanismo de integración en la mesa ampliada de la presidencia de la Convención, que le de un ingreso privilegiado a la derecha, no nos parece consistente.

Se está impulsando un mecanismo que es vía firmas y no vía elección, por tanto, es que la derecha ingrese a la mesa directiva pero desresponsabilizandola desde el punto de vista de los votos.

Eso no lo compartimos, hemos dicho que tiene que replicarse el mismo mecanismo que se utilizó para elegir a la presidenta y vicepresidente. Porque eso, en términos de mayoría absoluta, si agrega legitimidad a la Convención en cuanto gobernabilidad y representatividad.

La mesa es liderada por una convencional de escaños reservados ¿Llama la atención que la presidenta esté tomando este tipo de decisiones?

No quiero hacer calificaciones respecto del proceder de la presidenta. Me quedo más bien con el parecer de escaños reservados que tiene una posición consistente desde el punto de vista de tener claridad de que la derecha le resta, en la mesa, legitimidad a la convención constituyente.

¿Cómo evalúa el rol de Jaime Bassa en la mesa?

Es difícil organizar una Convención desde la mesa cuando el Gobierno no dejó nada organizado, pasando por lo administrativo hasta lo reglamentario. Las dicotomías de evaluar bien o mal no son buenas en esto. Creo que lo que debiese haber impulsado la mesa directiva es un mecanismo que agregara legitimidad en el sentido de ser electo en la misma forma que ellos fueron electos. Es más complejo que lo bueno o lo malo.

En este caso se han impulsado decisiones que a nuestro entender son incorrectas.

¿Está de acuerdo con las críticas hacia el vicepresidente?

Espero que vaya mejorando la capacidad de ser consistente con las fuerzas transformadoras que están en la Convención.

En la comisión de Reglamento, Amaya Álvarez fue electa como coordinadora gracias a los votos de Chile Vamos ¿Tienen temor de que el FA se acerque más a la Ex Concertación y a la derecha?

Tenemos la expectativa de que el FA tenga un proceder en materia de la Convención que sea mucho más cercano a las transformaciones que el país demanda y que en definitiva tenga miradas más comunes con nosotros.

¿Esta semana no ha demostrado eso?

Está recién comenzando la Convención y es posible que también prevalezcan en el FA visiones más cercanas a otras fuerzas transformadoras como son Chile Digno o escaños reservados y la Lista del Pueblo.