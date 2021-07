"La CC no va a resolver la coyuntura": constituyente Millabur y alza de la violencia en La Araucanía

El constituyente Adolfo Nonato Millabur Ñancuil, dirigente social y político chileno de origen mapuche-lafkenche oriundo de Tirúa, ciudad de la que fue alcalde en cinco períodos consecutivos, siendo, además, para el registro histórico, el primer alcalde de origen mapuche de la historia de Chile, realiza un balance satisfactorio de lo que han sido las dos primeras semanas de labor en la Convención Constitucional.

Millabur, declina hablar de la coyuntura, cuando se trata del recrudecimiento de la violencia en la región de La Araucanía y la provincia de Arauco o de la exhibición de fusiles de guerra en el velatorio de Pablo Marchant Gutiérrez, quien murió en combate al enfrentarse a Carabineros durante una acción de sabotaje el viernes pasado en Carahue.

Pero, defiende la declaración del acuerdo de la Convención Constitucional en apoyo a los “presos de la revuelta” y a la causa mapuche y apunta a que está dentro del deber ético del órgano constituyente.

“No es casual que para el levantamiento popular las banderas mapuches predominaban en manos de los chilenos”, dice Millabur (54) en entrevista con la Unidad de Investigación de BioBioChile.

-¿Cuál es el balance de los constituyentes de pueblos originarios de las dos semanas de trabajo?

Ha sido intensa. Es una experiencia inédita de la cual no había un método cómo trabajar, por lo tanto, ha sido la capacidad creativa que hemos tenido como convención y sobre todo porque tuvimos la oportunidad de elegir a una de las nuestras en la presidencia. Eso da mayor responsabilidad de que la mesa directiva lo haga excelente. No solo porque tenemos que hacer bien las cosas de manera colectiva, sino que nuestra mesa tiene que ser ejemplar y sacar adelante esta hoja en blanco.

-¿Han sido provechosas?

En un primer momento con dificultades para comenzar la marcha, con todo lo que sabemos, por la obstrucción voluntaria o negligente actuar del Gobierno, fue difícil. Pero, ya esta semana hemos tomado un ritmo de trabajo y estamos en etapa ya de llegar a acuerdo en varios puntos.

Competentes

-La semana pasada estuvo marcada por la declaración del acuerdo en favor de los presos de la revuelta social y también en apoyo a la causa mapuche, ¿cómo analizó ese gesto?

Cuando planteamos, primero, que nos parecía un imperativo ético y político de poder abordar la coyuntura que generó la conformación y decisión del país de atreverse a redactar un texto constitucional en que podamos converger todos de manera democrática, que nunca se ha hecho. No fue por causalidad la cantidad de personas que están presas, como también las víctimas, incluso muertes, pero también personas que quedaron con problemas serios por afectación en sus órganos, sobre todo, daño ocular, en general. Si no hubiera hecho un sacrificio el pueblo, difícilmente hubiéramos estado discutido el tema como Convención.

-Entonces…

Respecto del tema de que nosotros como pueblo originario no sea excluyente abordar el problema y desde el 2001, hasta ahora, no se excluya ningún tema. La idea es que se investigue, que se trabaje, sobre todo las víctimas de los DDHH respecto de la violencia que ejerce el Estado sobre los pueblos originarios. Nosotros lo tenemos muy claro.

-¿Le parece que la causa mapuche, en ese sentido, tiene que ver con las competencias de la Convención Constituyente, donde se dice que en el acuerdo la amnistía tiene que ver con otras instituciones?

Lo que pasa es que las cosas no son blanco y negro, no son de una sola mirada, hay matices. No es casual que para el levantamiento popular las banderas mapuches predominaban en manos de los chilenos. Eso da señales que desde hace rato los mapuches veníamos reclamando los mismo que el pueblo chileno reclamó el 18 de octubre. Es más, nosotros los lafquenches en 2006, en un Congreso en Valdivia, decidimos que queríamos una nueva Constitución y luego vinimos a discutir que fuera plurinacional, que fuera intercultural y que fuera a través de Asamblea Constituyente. La agenda de los pueblos originarios hace mucho tiempo discutía una nueva Constitución.

-¿Por qué?

Porque creemos que todo el conflicto del Estado, particularmente de los grandes empresarios, sobre todo forestales, tiene que ver con las reglas que hoy invisibilizan y además niegan el derecho de los primeros habitantes. Por eso, creemos que la nueva Constitución va a abrir puertas de entendimiento respecto de estos temas.

-¿De ahí que haya significativo para ustedes que hayan sido incluidos en el acuerdo?

Por cierto, las primeras naciones hace tiempo que están enfrentando el actuar del aparato del Estado y, si bien es cierto, pueden decir que estamos excediendo nuestras atribuciones, en el acuerdo hacemos un llamado y no hay que perder de vista que nosotros somos el poder constituyente y estamos en conflicto de convivencia en Chile a raíz del actuar de los poderes constituidos. Por lo tanto, no se pueden abstraer de su responsabilidad y el llamado es que ellos hagan un accionar del tipo como agilizar los procesos judiciales que están en curso y que también legislen de manera urgente para resolver lo que nos tiene constreñidos.

Muerte en La Araucanía

-Respecto de la muerte de Pablo Marchant, que llega un día después de la aprobación del acuerdo en la CC, se podría pensar que lo que ocurre en la Convención apunta a la idea de mejorar o apaciguar lo que pasa La Araucanía y Arauco, ¿cómo analiza ese hecho?

La CC no se va a encargar de resolver la coyuntura, estamos preocupados de redactar un texto constitucional para proponer al país, que va a fijar una ruta para que situaciones como esa no sigan ocurriendo, porque si no hacemos nada mantendremos una constante histórica como la que se describe y el empeño nuestro es cambiar las reglas de convivencia, mejorar la situación y eso es a largo plazo y creo que la Constitución debe establecer una ruta.

-Pero, ha habido un recrudecimiento de la violencia en la zona de hechos de violencia, asociados a la muerte de Pablo Marchant…

El poder establecido, ya sea el aparato del Gobierno, el Poder Judicial o Legislativo no están resolviendo los problemas que el país viene reclamando hace harto. Por eso, que estoy involucrado en esta tarea, junto a todos los convencionales, para poder redactar un texto que permita una ruta de solución, que no será inmediata y tampoco es la idea que caiga en la discusión de la coyuntura diaria, por eso trabajamos a largo plazo.

-Durante el velorio de Pablo Marchant, se cuestionó la presencia de fusiles, ¿qué le pareció?

No me voy a referir a la coyuntura porque si no estaría como comentarista político y estoy disponible para discutir lo que viene en la redacción del contenido de la Constitución.

-¿Cuál es el mensaje para la etnia?

Cuando comencemos a discutir a abrir el debate con la población común, en las ciudades, en las zonas urbanas o rurales, haya harta participación. mucha vigilancia y acompañamiento y que las tareas que se vienen vamos a necesitar al movimiento social para ser lo más legítimo posible en la decisión que tomemos….

-¿No hay un mensaje para bajar la violencia rural en la zona?

No me voy a referir a la coyuntura….

-Eso no es coyuntura…

Nosotros estamos comisionados para redactar un texto constitucional y la invitación que le hago al pueblo de Chile es que no nos dejen de acompañar, así como también, incorporando los máximos contenidos posibles. Ese es el llamado que hago…, dice el dirigente Millabur Ñancuil que hoy espera su turno para liderar otro espacio, el signo de su vida, como cuando asumió como alcalde la primera vez y que hoy trabaja en una Constitución Plurinacional.