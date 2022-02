CC: Garín acusa situación antirreglamentaria de comisión por "invadir las potestades" de otra

El convencional Renato Garín, acusó -a través de un oficio- que la Comisión de Forma de Estado "invadió las potestades" de la Comisión de Sistema Político, transgrediendo así sus facultades.

El convencional por el distrito 14, Renato Garín, envió un oficio a la Convención Constitucional, donde acusa que la Comisión de Forma de Estado (3) “invadió las potestades” que son propias de la Comisión de Sistema Político (1).

En el documento presentado al secretario general del órgano, John Smock, el exdiputado alertó sobre una situación antirreglamentaria.

“En el Informe emanado de la Comisión Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía,

Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal, en adelante “Comisión Tres”, consta que se han aprobado normas que sobrepasan las competencias reglamentarias de dicha Comisión”, se detalla en el oficio.

A esto agregó que “este Informe, pese a contener claras transgresiones a nuestro Reglamento, se someterá a votación en Plenario el martes 15 de febrero en virtud de la citación emitida por la Secretaría el día 11 de febrero. En concreto, dentro del Informe señalado existen artículos que exceden, evidentemente, el marco regulatorio de la Comisión Tres”.

Según el convencional Garín “aquellas normas del Informe de la Comisión Tres sobrepasan las atribuciones reglamentarias de aquella Comisión, por lo que se “invade directamente las potestades de la Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral, en adelante “Comisión Uno”.

“A llorar a otro lado”

Frente a esto, la vicepresidenta adjunta e integrante de la Comisión de Sistema Político, Bárbara Sepúlveda (PC), dijo que “la comisión número tres ha caído en un exceso y ha transgredido la norma reglamentaria para conocer, dentro de su comisión, de materias que son propias de la comisión de Sistema Político”.

Así también indicó que “me refiero a lo que dice relación con el Poder Legislativo, con el establecimiento de órganos que tienen no sólo iniciativa para legislar, sino que para cumplir toda su tramitación”.

En tanto, la convencional ex Lista del Pueblo e integrante de esta misma comisión, Francisca Arauna, se mostró contraria a este oficio señalando que “llama la atención que ahora todos desconocen el trabajo de la comisión 3, cuando tuvieron la oportunidad todos y todas de impugnar las iniciativas. Entonces, estamos hablando de una descoordinación dentro de los colectivos, que no conversan entre ellos y que no saben lo que se va aprobando”.

“Ahora háganse cargo de lo que ya hicieron ahí y no empiecen a sacar cosas medias extrañas que dan pie para que otros se aprovechen de este ‘showcito’ que estamos armando. Eso ya pasó y la iniciativa había que impugnarla en su oportunidad. (…) Ahora, a llorar a otro lado”, sentenció Arauna.