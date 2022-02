Quinteros y renuncia de Lorena Penjean a CC: "No hay crisis, hay 14 funcionarios en comunicaciones"

"Aquí hay un grupo de personas que trabaja muy bien, 14 funcionarios del área de comunicaciones. Decir que hay crisis solo porque sale una persona resta valor a todos los integrantes", dijo María Elisa Quinteros ante las incesantes consultas sobre la renuncia de la directora de comunicaciones de la Convención, Lorena Penjean, que se fue lanzando dardos contra los delegados y especialmente la mesa directiva.

Este jueves, la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, se refirió a la renuncia de la periodista Lorena Penjean como directora de comunicaciones del órgano.

La vocería que realizó estuvo dominada por las consultas de la prensa al respecto, por lo cual el foco de la instancia terminó siendo la salida de la exjefa del The Clinic.

“Bueno, la información es verdadera. Ayer en la noche recibimos la renuncia de la directora de comunicaciones”, partió Quinteros.

“Vamos a seguir trabajando para consolidar el legado que Lorena deja. Ha hecho un trabajo tremendo en la Convención”, afirmó.

“Es una pena que nos haya dejado, sin embargo hay que recordar que las renuncias son voluntarias y esto no es un despido”, complementó.

Quinteros descarta crisis en la Convención ante salida de Lorena Penjean

Quinteros también quiso acallar rumores y descartó de plano una crisis en la Convención con la salida de Lorena Penjean.

Consultada por los medios acerca de trascendidos que hablaban de una mala relación, la presidenta desmintió los rumores.

“La verdad es que a mí los supuestos, los condicionales no me funcionan mucho en la vida”, comenzó.

“Yo no quise que se fuera, es una renuncia voluntaria, agradezco mucho su gestión, pero es una decisión de la persona”, cerró.

En medio del debate de normas y la recta final del trabajo constituyente, Quinteros valoró poder traer nuevos talentos para la comunicación del trabajo.

Por eso anunció que ahora pedirán asesorías y ayuda para encontrar a una nueva cara para la dirección comunicacional.

“No hay crisis. Tenemos un departamento de comunicaciones que afortunadamente Lorena ha contribuido a consolidar”, zanjó.

“Gente muy valiosa al igual que Lorena y ha asumido la subrogación Margarita Cereceda”, añadió, junto con pedir revisar su currículum.

“Aquí hay un grupo de personas que trabaja muy bien, 14 funcionarios del área de comunicaciones. Decir que hay crisis solo porque sale una persona resta valor a todos los integrantes”, concluyó.

Quintero acoge críticas, pero admite que a veces se dificulta trabajar en la Convención

A su salida, Penjean lanzó críticas contra los constituyentes y específicamente hacia la mesa directiva, liderada por Quinteros y Gaspar Domínguez.

“La deuda comunicacional de la Convención es un déficit producto de un presupuesto inexistentes, pero por sobre todo de factores directamente dependientes del comportamiento de las y los constituyentes, de la mesa directiva y, en especial, de la presidenta Quinteros”, lanzó la comunicadora.

“Como decía: lamentamos la salida de Lorena, la respetamos. Sin embargo creo que es injusto responsabilizar a los constituyentes y a mí. Tal vez es su percepción”, respondió Quinteros.

Tras ello, la presidenta reconoció que a veces no es fácil desempeñarse en el órgano y en la vocería detalló algunos de los puntos de conflicto.

“Desde la presidencia estoy haciendo todo para que esto funcione y en general tratamos de acelerar los procesos, llevar un ambiente adecuado de trabajo, pero tenemos muchas dificultades en términos de tiempo (…) entonces es bien complejo trabajar en este equipo humano que es la Convención Constitucional”, admitió.

Presupuesto, uno de los desafíos

Quintero también reconoció que la Convención enfrenta varios desafíos y que uno de esos es el presupuesto con el que cuentan.

A su juicio, no es secreto que el grupo esté “ajustando” sus recursos.

Eso para llevar a cabo la consulta indígena, apoyar la participación popular y poder incluir una secretaría de comunicaciones.

“Acá no tiene que ver con que no le hemos pedido plata al Gobierno ni que el Gobierno no nos ha dado dinero: es (algo interno) de la Convención para ver cómo usamos los recursos responsablemente”, explicó.

“En estricto rigor, tenemos que asignar el presupuesto a la secretaría y eso es una realidad. Agradecemos la gestión de Lorena, que le ha tocado trabajar en condiciones muy duras, jornada extenuantes”, precisó.