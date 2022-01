"No llegué a este punto para rendirme": convencional Alejandra Pérez anunció que tiene metástasis

A través de Instagram, la convencional Alejandra Pérez reveló que fue diagnosticada con metástasis por el cáncer de mama que sufre desde 2016. "Mis ganas, convicciones y esperanza que me genera la Convención están intactas", dijo.

La convencional Alejandra Pérez dio a conocer que fue diagnosticada con metástasis durante los últimos días, por un cáncer que sufre desde 2016.

Pérez se hizo conocida durante el estallido social por manifestarse semidesnuda, dejando al descubierto que había sufrido la extirpación de su seno (mastectomía bilateral) por culpa del mencionado cáncer. Postuló bajo la Lista del Pueblo a la Convención Constitucional y fue electa en el distrito 9.

Mediante un post de Instagram, la convencional relató que en 2016 fue diagnosticada con un cáncer de mamas grado 4, lo que la llevó a recibir quimio y radioterapia, además de someterse a la ya mencionada mastectomía.

“Me realizo los controles con exactitud cuando corresponde. Hace dos PET (tomografía) apareció una mancha en la cadera pequeña para la cual me realizaron una biopsia, resultando en nada específico sin problemas”, relató.

Sin embargo, dijo “este día jueves me encontraba en el Ex Congreso en un rato libre que me permitió abrir mis exámenes. La sorpresa fue muy grande y aun me cuesta asimilar: la mancha cambió por completo y hoy es un tumor de 5.0 cm en la cadera izquierda, también aparece un tumor en la ubicación de la mama derecha y algo en el útero”.

Se someterá a tratamiento

Por estos resultados, se le diagnosticó con metástasis y este lunes habrá una junta médica para decidir qué tratamiento seguir. Pérez añadió que, a diferencia de lo que pensaba antes, sí se tratará.

“Un día hace unos años prometí con el dolor y la pena que no me sometería a tratamiento alguno. Hoy 2022, a dos días de saber esto, ya pienso lo contrario. Amo vivir, amo la insolencia de mi vida, amo ser yo parada en este mundo. Hoy me uno a miles de mujeres que dan la lucha diaria, soy una más”, dijo.

Ante esto, anunció la cancelación de su semana territorial para bajar revoluciones, ordenar la alimentación y las horas de sueño.

“Mis ganas, convicciones y esperanza que me genera la Convención están intactas. El compromiso con quienes me apoyan, creen y confían en mi trabajo continúan en las condiciones que sean. Vamos paso a paso, no llegué a este punto para rendirme antes de terminar el proceso”, cerró.