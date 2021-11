Sutil acusa que Loncon le rechazó audiencia en la Convención Constitucional

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, rechazó una audiencia con el presidente de la CPC, Juan Sutil, por temas de agenda. Tras esto, el líder empresarial dijo que "me parece que no es adecuado, mientras he sido presidente de la CPC he recibido a todas las personas que me lo han solicitado, de todas las corrientes y con todas las opiniones".

Además, Sutil dijo “que es muy importante que tengamos una convergencia de diferentes puntos de vista”.

También se le consultó al presidente de la CPC, si es que va a insistir. Donde señaló que va a ir con toda la humildad a solicitar una cita, porque los temas que tienen que dialogar son temas que le atañe a todo el país.

Junto a esto, sostuvo que esta no es una Constitución que ellos busquen que no resulte, al contrario dijo Sutil “nos interesa que sea para todos los chilenos, no nos parece adecuado que tenga vicios de constitucionalidad como la Constitución del 80′”, explicó Juan Sutil.

“Acá puede pasar lo mismo si es que no están todos representados”, concluyó el presidente de la CPC.