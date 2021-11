La primera propuesta constitucional fue presentada a la Convención: "Derecho a una vivienda digna"

"Pusimos el primer clavo”, comentó sobre la iniciativa el constituyente Roberto Vega. La propuesta vino de un grupo de convencionales desde el Colectivo Socialista hasta RN, y busca garantizar "el derecho a una vivienda digna", a generar políticas sobre el tema "con criterio de integración" y que la construcción de viviendas sociales "deberá tener siempre como conceptos básicos criterios de sustentabilidad, seguridad, accesibilidad para personas discapacitadas, desarrollo de áreas verdes y la instalación de servicios básicos y comunes”.

“Se habló mucho de que estamos construyendo la casa de todos. Pero para construir la casa hay que comprar los materiales. Y lo principal para partir es poner el primer clavo. Y nosotros pusimos el primer clavo”, explicó en el frontis del ex Congreso el convencional Roberto Vega (RN).

Hace solo horas, Vega presentó junto a nueve constituyentes — desde el Colectivo Socialista hasta RN— la primera propuesta de norma constitucional: “Derecho a una vivienda digna para todos los chilenos”. La norma fue timbrada y fechada el 10 de noviembre de 2021 a las 12:27 horas, lo que la convirtió en la primera propuesta de norma constitucional que se presenta en el órgano constituyente.

La iniciativa fue firmada y presentada ante la Secretaría de la Convención por los constituyentes Paulina Veloso (RN), Angélica Tepper (ind. RN), Álvaro Jofré (RN), Adriana Cancino (ind. PS), Luciano Silva (RN), Bernardo de la Maza (ind. EVO), Manuel José Ossandón (ind. RN), Helmuth Martínez (ind. INN) y Geoconda Navarrete (EVO).

La norma

La redacción de la propuesta constitucional constó de cuatro incisos. El primero rezó:

“Los chilenos tienen derecho a una vivienda digna y poder participar en las decisiones que influyan en los procesos de desarrollo y planificación de las comunas en las que habiten, la ley determinará y regulará los mecanismos para hacer efectivo esta facultad”.

En tanto, el segundo se refirió a las políticas de vivienda y los deberes del Estado respecto a la temática:

“Las políticas de vivienda a nivel nacional deberán realizarse con criterios de integración y en conformidad a la realidad de las distintas provincias y sus comunas. Es deber del Estado adoptar las medidas razonables, legislativas y de todo tipo, dentro de los recursos disponibles para asegurar este derecho y evitar la especulación con los suelos”.

Enseguida, el tercer inciso contempló la sustentabilidad y accesibilidad para personas discapacitadas:

“La construcción de la vivienda social deberá tener siempre como conceptos básicos criterios de sustentabilidad, seguridad, accesibilidad para personas discapacitadas, desarrollo de áreas verdes y la instalación de servicios básicos y comunes si las condiciones así lo ameriten, debiendo siempre la oferta de ellos ser coherente con la cantidad de habitantes de la urbanización”.

Por último, el cuarto inciso instaló penas para quienes hagan uso indebido de subsidios y fondos gubernamentales:

“El mal uso de subsidios o fondos gubernamentales ya sea por parte de las constructoras, inmobiliarias o promotores inmobiliarios será castigado con penas de prohibición absoluta para la empresa y sus altos ejecutìvos para postular o manejar cualquier tipo de fondos públicos, para los beneficiarios la sanción será la pérdida del derecho y en ambos casos las demás sanciones que se establezcan en la ley”.

Redactores

En conversación exclusiva con Radio Bío Bío, parte de los redactores de la propuesta de norma explicaron la génesis del proyecto.

“Con esto, buscamos garantizar el derecho a la vivienda a las chilenas y chilenos. En segundo lugar, que los ciudadanos puedan participar en la generación de los planes de organización que tienen dentro de las mismas comunas, sancionar cuando se hace un mal uso de los subsidios; y también, lo más importante, es que la oferta de viviendas sociales que tenga el Estado, sea coherente con la sociedad y la actual normativa”, explayó Vega.

En tanto, Helmuth Martínez celebró la propuesta, y la calificó como “transversal”: “Yo entiendo que esta es una iniciativa transversal. Siempre nos dijeron que la Convención iba a abrir puertas para garantizar nuevos derechos sociales. Uno de los grandes anhelos es garantizar la vivienda propia. Es de beneficio colectivo, y para mi es una propuesta transversal y muy sentido por la sociedad”.

En tanto, Angélica Tepper festejó que sea la primera, pero dejó en claro que todas las propuestas son perfectibles:

“Hay algunas que se pueden presentar con mayor facilidad o más rápido, pero que son perfectibles y que se pueden mejorar, y hay otras que se tomarán un poco más de tiempo o que quieren esperar a ingresar más tarde. Pero yo creo que debemos hacer eco de lo que la ciudadanía quiere. Hoy, entre las grandes demandas sociales está la vivienda, que toda persona quiere una vivienda digna y en buenas condiciones. No más casas Copeva, edificios que se desarman enteros. Queremos plasmar el derecho a la vivienda y a la vivienda digna”, comentó Tepper.

La convencional Adriana Cancino suscribió la norma. Es la única en el órgano constituyente en situación de discapacidad. Y también, en la línea descrita, ensalzó que la propuesta quede plasmado “que todas las personas necesitamos una vivienda digna, con el metro cuadrado que se necesita, y porque las personas con discapacidad necesitamos un espacio diferente, accesible, con apoyo, que tenga un baño no como las casas de ahora, que a veces no entra una silla de ruedas”.

Y sobre presentar una norma junto a RN y EVO siendo del Colectivo Socialista, extendió: “Yo soy independiente bajo el alero del Colectivo Socialista. Ellos a nosotros nos dan plena libertad. Además, la discapacidad no tiene color político, Y yo he hecho muy buenas migas acá con todos, no tengo ninguna diferencia por nada ni por nadie. Y cuando hay un bien común, bravo, hay que acogerlo y sumarse”.

“Es un punto de inicio. Queremos dar la motivación para que los colegas ingresen sus iniciativas. Sabemos que hay más colegas que están trabajando esto, nosotros quisimos dar el punto de inicio”, finalizó Martínez.