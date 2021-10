Hube critica a De la Maza y le pide que dé nombres de los que buscan desprestigiar la Convención

Convencionales de Vamos por Chile reaccionaron a los dichos de Bernardo de la Maza conocidos hoy, quien señaló que algunos en el sector buscan que se rechace una nueva Constitución, desprestigiando su trabajo. Su par Constanza Hube lo criticó y le dijo que dé los nombres de las personas que tienen dicha posición.

Diversas reacciones causaron las declaraciones del convencional Bernardo de la Maza, exintegrante del pacto Vamos por Chile, quien aseguró que algunos convencionales del pacto que son de extrema derecha buscan el fracaso de la Convención Constitucional.

En conversación con el diario El Mercurio, el comunicador indicó que algunos constituyentes de la UDI y el Partido Republicano se han ido hacia posiciones de extrema derecha, muy conflictivas y nada de dialogantes.

“Están desprestigiando la Convención para que finalmente en el plebiscito de salida sea rechazada la nueva Constitución, lo que de todos modos creo que es muy difícil que se vaya a producir”, agregó.

Ante ello, la convencional independiente por el mismo pacto y perteneciente al distrito 10, Teresa Marinovic, expresó que lo que ellos quieren no es que la Convención fracase, si no que esta no lleve al fracaso al país.

En la misma linea, la constituyente de la UDI perteneciente al distrito 11, Constanza Hube, calificó de mala fe las declaraciones del periodista y lo llamó a dar los nombres de quienes buscan desprestigiar el trabajo de la Convención.

Cabe recordar que el miércoles, previo a la renuncia de De La Maza, se oficializó la formación de tres nuevos grupos de constituyentes al interior de la Convención Constitucional, por parte de los 37 convencionales integrantes de Vamos por Chile: Chile Libre, Unidos por Chile y Un Chile Unido.

Esto se debió a una medida estratégica administrativa, según señaló el constituyente de la UDI perteneciente al distrito 19, Martín de Arrau, ya que no se considera el número de convencionales de cada colectivo, por lo que estas separaciones se realizaron para obtener más tiempo en las intervenciones del órgano constituyente.

Desde el sector afirmaron que con estos cambios buscan “un mejor funcionamiento de la Convención Constitucional”.