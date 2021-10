Damaris Abarca y posibles protestas por Derechos Fundamentales: "Es un acompañamiento del proceso"

La coordinadora de la comisión de Derechos Fundamentales, Damaris Abarca, que fue electa en el distrito 15, que incluye comunas como Doñihue, Granero, Rancagua, explica que es fundamental llegar a acuerdos aunque acepta que “evidentemente van a haber diferencias que van a quedar plasmadas”, pero que “no ponernos de acuerdo, ser intransigentes, al final no nos lleva a nada. Además que la ciudadanía está esperando eso de nosotras y nosotros también”.

La constituyente independiente pro Frente Amplio indica que esta comisión tiene un rol especial porque “encarna el corazón de los movimientos sociales, la tristeza y dolor que tenemos los pueblos de Chile ya que parte fundamental de las demandas sociales es por mejoras en los derechos sociales, es por el acceso, por la garantía oportuna, de calidad”.

Y que para ella no es una presión que existan movilizaciones sobre las temáticas que se discutan en la comisión sino que es “un acompañamiento del proceso que creo que es justo y necesario”.

– ¿Por qué decidió ser coordinadora?

En un principio me lo pidieron varias personas de distintas fuerzas políticas y en realidad era algo que yo no me cerraba, tampoco lo tenía resuelto porque requiere harto tiempo y yo tengo un hijo chico y sabía que iba a ser complejo.

También me gusta participar del proceso deliberativo entonces sentía que tenía sus pro y contras pero obviamente me tengo que poner a disposición de que el proceso salga bien, coordinado, aportando desde ese sector.

– Usted hizo un llamado a la unidad y al trabajo colaborativo, ¿cómo vas a lograr esto? ¿Crees que lograrán acuerdos transversales incluyendo a la derecha?

Evidentemente van a haber diferencias que van a quedar plasmadas de una u otra manera, probablemente van a haber puntos de muchos desencuentros pero también tengo esperanza, porque lo he visto, porque creo que cuando realmente las y los convencionales pensamos en el bien común y en el bienestar de las personas lo vamos a lograr. Esta es mi mentalidad, puede ser que es muy de deportista, pero tengo esa esperanza aún.

Lo que me ha tocado ver en los distintos espacios que me ha tocado compartir, es que la racionalidad, el diálogo y la tolerancia es mucho más constructiva que lo otro.

No ponernos de acuerdo, ser intransigentes, al final no nos lleva a nada. Además que la ciudadanía está esperando eso de nosotras y nosotros también.

– ¿Tiene esta comisión mayor responsabilidad que las otras?

Todas las comisiones tienen un rol que se entrelazan y que está super interconectado. Pero esta encarna el corazón de los movimientos sociales, la tristeza y dolor que tenemos los pueblos de Chile ya que parte fundamental de las demandas sociales es por mejoras en los derechos sociales, es por el acceso, por la garantía oportuna, de calidad.

Eso tiene un espíritu distinto y además es la comisión más grande, tiene un catálogo de derechos súper amplio y evidentemente tiene un rol.

– Por la importancia de esta comisión para la ciudadanía, ¿Cree que será más difícil trabajar con la presión de las movilizaciones y de las calles?

No le llamaría una presión. Lo llamaría un acompañamiento del proceso constituyente, el derecho a manifestarse tranquilamente es parte del proceso también. La participación popular, la participación ciudadana y eso yo no lo llamaría presión. Es un acompañamiento del proceso que creo que es justo y necesario.

– ¿Qué desafíos inmediatos ves ya que los plazos son acotados?

Ahora estamos viendo la organización de las comisiones, vamos a tratar de hacer un trabajo conjunto y bastante colaborativo en relación a la coordinación general.

Tenemos harto trabajo de coordinación y eso es lo que vamos a estar viendo la próxima semana y esperamos tenerlo todo listo para ya entrar de lleno y recibir las audiencias públicas, y luego trabajar en las normas constitucionales.

– Usted dijo antes de asumir la coordinación que la educación debería ser el primer tema a tratar en la comisión ¿Sigue pensando lo mismo?

Va a depender de cómo nos organicemos. Más allá de una jerarquía por importancia, porque claramente para la gente que no tiene su casa propia el derecho a la vivienda es lo más importante y para los territorios que no tienen agua, el derecho al agua es lo más importante.

Tengo una mirada que para cambiar la sociedad, tenemos que cambiar la cultura, la educación porque es la crisis más profunda que tenemos en nuestra sociedad y me gustaría mucho que comenzáramos con el derecho a la educación o los derechos colectivos pero eso lo tenemos que decidir todos y todas y ya no puedo hablar como coordinadora.

– Como deportista, ¿Cree que el deporte debería estar consagrado como un derecho?

De todas maneras. Así lo han hecho las constituciones modernas, en México, en Portugal hacen alusión. El deporte es un derecho social, está incorporado en los tratados internacionales. Estoy esperanzada a que avancemos a un país que ponga el deporte sobre la mesa.

– ¿Crees que como coordinadora deberás dejar, en algunas ocasiones, de lado tu pensamiento por el rol que juegas?

Como coordinadores asumimos distintas responsabilidades y uno tiene que saber llevarlo. El coordinador tiene que tratar que la deliberación, el proceso, salga lo mejor posible y en ese sentido, las aspiraciones individuales pueden pasar a un segundo plano. Lo más importante es que la comisión de derechos fundamentales avance, cumpla con su objetivo y en eso no me voy a perder un segundo.

Pero si me va a tocar defender el deporte, voy a ser la primera porque es algo que he levantado yo, soy la única deportista. Creo que a lo mejor me va a corresponder y las organizaciones deportivas van a esperar que yo también lo defienda.

Creo que hay que buscar el justo medio como diría Aristóteles pero sobre todo con el diálogo tolerante y respetuoso, por algo votaron por mí, porque ven eso, características.

Este proceso tiene que ser profundamente democrático, si tengo que poner el proceso primero, lo voy a hacer. Finalmente acá el proceso es lo importante.