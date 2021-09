Carabineros abre investigación a funcionarios acusados de no defender a Linconao durante funa

Carabineros inició una investigación administrativa para indagar los hechos ocurridos el pasado martes, a las afueras del exCongreso en Santiago, cuando cerca de las 18 horas un grupo de personas habría increpado a la constituyente por escaños reservados Francisca Linconao.

En la instancia, la machi habría sido agredida físicamente, sin la intervención de funcionarios de la policía que resguardaban el perímetro. Lo que generó molestia entre los convencionales y derivó en una reclamación ante la administración de la Comisaria que existe al interior del recinto.

La Convencional por el Distrito 17 Elsa Labraña, que se encontraba junto a Linconao, aseguró que pese a encontrarse en el lugar, funcionarios de Carabineros no reaccionaron ante las agresiones.

Fue ella, quien ingresó el reclamo y confirmó además que Francisca Linconao interpuso una denuncia ante Fiscalía por las constantes amenazas y las agresiones sufridas.

Carabineros descartó referirse a los hechos, sin embargo confirmó el inicio de la investigación, que según dijeron no correspondería a un sumario. Además, afirmaron que los funcionarios no habría procedido debido a que no constataron agresiones físicas.