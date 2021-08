RN y Evópoli: cada día más cerca de la Lista del Apruebo y No Neutrales

No existe aún alianza o pacto pero sí acercamientos y puntos en común con otros sectores.

No hablan de una pelea o distanciamiento real con la UDI, pero si aceptan que han desarrollado ideas que no son de izquierda ni de derecha y han logrado pactar ciertas cosas y firmar declaraciones donde se ve a Evópoli y RN junto a la Lista del Apruebo (Ex Concertación) e Independientes No Neutrales.

Pero desde RN indican que “con la UDI somos parte de la misma coalición. No así con los Republicanos”.

Desde la elección de vicepresidentes cuando la UDI llevó a Rodrigo Álvarez y según miembros de Renovación Nacional desecharon la opción de Paulina Veloso, la relación comenzó a distanciarse. Aunque para algunos miembros de “Vamos por Chile” esto se veía venir desde la campaña del plebiscito cuando una parte de RN hizo campaña por la opción “Apruebo” y Evópoli también.

En otras ocasiones se ha mostrado el distanciamiento, como en la carta firmada por por 15 convencionales entre Evópoli y RN dirigida a los pueblos originarios en la que dan cuenta que “Chile tiene una deuda histórica y nos comprometemos a contribuir a su solución”. Lo que llamó la atención de esa carta fue la ausencia de los convencionales de la UDI y de Republicanos.

Tres días después, redactaron una declaración por los eventos ocurridos en Tirúa donde lamentaron lo ocurrido, condenaron la violencia e hicieron un llamado al Ministerio Público. Y al igual que la otra, no fue suscrita por la UDI ni Republicanos y si por miembros de la “Lista del Apruebo” como Fuad Chahin (DC), Eduardo Castillo (PPD) y Andrés Cruz (Indep-PS).

En las indicaciones ingresadas para la votación en el pleno del martes recién pasado, también se vio una cercanía entre RN e Independientes No Neutrales(INN). Algunos miembros de las dos listas redactaron en conjunto indicaciones que luego fueron discutidas en el pleno, pero advierten que la relación no ha sido fácil y si bien han logrado ciertas cosas, tampoco son muchas.

No es algo nuevo la relación con INN, esta nació cuando RN entregó sus votos para que Lorena Céspedes asumiera una vicepresidencia. Desde ese momento, Céspedes se convirtió en el puente entre RN y Evópoli con INN.

Roberto Vega, constituyente de RN, explica que no es una alianza y que “más que pacto, lo que trabajamos son en ideas centrales que son de sentido común y que permiten dar coherencia entre las legítimas demandas sociales y la gobernanza de Chile”

Y que para él “Chile, no es un país perfecto pero no por ello, debemos incendiarlo y construir desde las cenizas debemos mejorar lo que tenemos y para ello, se requieren buenas ideas vengan de donde vengan, cómo el defensor del pueblo o el incorporar el derecho a la vivienda esas no son ideas de derecha o de izquierda son necesidades de los Chilenos”.

Diferencias internas

Al interior de la coalición explican que las diferencias más grandes son entre RN y Republicanos y no con la UDI. Pero hay dos diferencias, primero de forma y tono por algunas declaraciones de algunos miembros de la lista, lo que ha provocado distanciamiento. Segundo, unas más políticas, las que se han administrado bien con la UDI con peleas al inicio pero que hoy ya se manejan bien.

El convencional de RN, Ruggero Cozzi, aclara que

Y agrega que “todos estamos haciendo un enorme esfuerzo por dialogar” y critica al Frente Amplio (FA), según él “el problema está en el FA, cuya inmadurez política les impide salir a buscar acuerdos con la centroizquierda y la derecha moderada; prefieren aliarse con la izquierda más extrema. Esa misma inmadurez política los ciega ante sus propios errores -como cuando votaron por aumentar las asignaciones- haciendo caer la confianza en la Convención. Decir que ‘esto es culpa de la derecha’ ya no es creíble”.