CC: La articulación de los exmiembros de la Lista del Pueblo y cómo se relacionan con los que siguen

En las últimas semanas se ha visto una baja de convencionales de la LDP, los que antes eran 27, actualmente son menos de 20 y muchos han dejado de participar sin hacerlo públicamente. Francisca Arauna y Fernando Salinas explican a Radio Bío Bío que ellos tampoco participan en la LDP, aunque sí fueron parte de esta durante la campaña. Lisette Vergara, por su parte, afirma que ella tampoco participa de la LDP nacional. Tanto los que se distanciaron como aquellos que continúan explican que esto es por las elecciones parlamentarias y presidenciales, y que es probable que en diciembre regresen. También que la relación en la Convención sigue igual y que continúan trabajando en conjunto.

La última que hizo pública su renuncia a la Lista del Pueblo fue María Rivera, donde a través de un comunicado dio a conocer sus razones por las que dejaba la lista.

Sumándose a otros nueve constituyentes del conglomerado que han anunciado su desmarque (salida o distanciamiento): Giovanna Grandón, Helmuth Martínez, Francisco Caamaño, Loreto Vidal, Camila Zárate, Natalia Henríquez, Loreto Vallejos y Elisa Giustinianovich.

Pero hay algunos que no lo han hecho a través de un comunicado o punto de prensa, aunque ya no son parte de la lista, como el caso de Fernando Salinas quien dice a Radio Bio Bio: “Yo no participo de La Lista del Pueblo” y detalla que “faltaban 48 horas para la inscripción de la candidatura y se pusieron en contacto conmigo de la LDP (…) Y bueno, lo pensé, dije denme un día para pensarlo, y consideré que era mucho mejor ir en una lista”.

Recalca que “la LDP es una agrupación que es crítica del sistema político, y yo comparto la crítica. En el tema medioambiental y ecológico es secundario” y que “no estuve en la génesis de la Lista del Pueblo. Si bien comparto sus valores, estuve en la Plaza Italia muchas veces, casi todos los días. Pero no estuve en la primera línea como ellos”.

Pero que “no estoy de acuerdo con la campaña en presidenciales y parlamentarias de la lista del pueblo” y tampoco pensó “que después la LDP se iba a querer transformar en un movimiento político. Entonces ahí tengo mis reparos, porque por ejemplo, cualquiera sea el candidato a presidente, la gente va a pensar que yo al candidato de la LDP lo apoyó, y no necesariamente”.

Aunque no es parte Salinas profundiza en que él se adhirió a la lista “los últimos dos días y tuve muy buena onda con nuestra lista, con los compañeros de la Lista del Pueblo. Hasta el día de hoy trabajamos juntos de manera colaborativa, incluso seguimos, salimos dos, Francisca Arauna y yo, y seguimos en contacto con las otras listas, y estamos haciendo cosas con las otras listas. Hacemos cabildos en el maule sur y colaboran los que estaban en la lista y no salieron”.

De igual forma, la convencional del distrito 18, Francisca Arauna, explica que “en la papeleta yo iba por la Lista del Pueblo Maule Sur, que era parte de la LDP pero con autonomía e identidad territorial. Nuestro proyecto fue muy potente, sacamos la primera mayoría como lista a nivel distrital” y que “yo no participo en la Lista del Pueblo a nivel nacional hace aproximadamente 2 meses. Decliné mi participación a través de una carta entregada a Evelyn Godoy”.

Tiene la misma crítica que Salinas e indica que la razón es “porque mi motivación siempre fue y seguirá siendo la dictación de la nueva constitución y no tenía la capacidad de participar en esta nueva instancia en la que se encontraba la lista. Pero tengo la mejor relación y comprendieron muy bien que no siguiera en el espacio”.

Pero detalla que “seguimos trabajando juntas y juntos los constituyentes electos de la lista. Tenemos los mismos principios y queremos lo mismo así que ese trabajo se mantiene y la idea de la nueva constitución que se tuvo como lista del pueblo se mantiene viva”.

La convencional por el distrito 6, Lisette Vergara, confirma lo dicho anteriormente y explica que “si hay más o menos renuncia en relación a la lista del pueblo nacional eso no afecta al grupo de constituyentes a la interna de la Convención” y que la pérdida de legitimidad se da “por el funcionamiento de la cúpula que hay en la interna, por los voceros autoproclamados, por la expulsión de candidatos y distintas acciones que honestamente poco se relacionan con una nueva forma de hacer política. El distanciamiento de los convencionales es una consecuencia de todo esto”.

Y que “hay que ser claros en distinguir entre el espacio que se da entre los constituyentes y la lista del pueblo nacional. Sobre la primera, la coordinación es constante por el quehacer político que tenemos a la interna de la Convención y la segunda, que tiene que ver con la lista del pueblo nacional, antes existía un denominado comité ejecutivo pero luego se transforma en un espacio que se llama amuyuni donde se mantuvieron varios miembros pero honestamente desde ese tiempo yo deje de vincularme con la lista del pueblo nacional por lo que desconozco su rol”.

Rossana Loreto Vidal, es otra de las que decidió renunciar a la LDP y actualmente trabaja de forma transversal tanto con integrantes de la LDP, INN, movimientos sociales y quienes están en la comisión de ética.

Según sus cercanos, la convencional electa por el distrito 20, no tiene problema con ningún convencional y lo que realmente le importa es el contenido de las ideas.

Vidal agrega que desde que dejó la LDP su trabajo en la Convención no ha cambiado, “he tenido siempre la misma disposición, he buscado siempre los espacios dialógicos para poder avanzar en nuestro trabajo” y que “por supuesto que sigo trabajando con miembros de LDP porque para mi, lo dije desde siempre, no hay distingo respecto de colectividades más bien valoro la argumentación y la persona que tengo al frente”.

Una mirada similar tiene Camila Zárate -electa por el distrito 7-, convencional que renunció hace una semana a la LDP. “Sigo igual, estoy articulada con constituyentes electos por La Lista del Pueblo. A su vez, tenemos la articulación de Eco-constituyentes que es más transversal. Y tengo cercanías históricas con los Movimientos Sociales Constituyentes porque provengo del movimiento social”.

Y al igual que Salinas y Aruana, su distanciamiento “responde a motivos políticos (desde mi espacio de base no fui mandatada para participar de procesos eleccionarios vinculados al poder constituido) y no personales. Además, dejé de participar de las asambleas desde el Congreso de la lista del pueblo (momento en que se toma la definición de disputar presidenciables, CORE y diputaciones), pero sale a la luz hace pocos días”.

Los que continúan

Cristóbal Andrade, constituyente por el distrito 6, es uno de los convencionales que continúa siendo miembro de la lista y para él lo que ha sucedido en las últimas semanas “no ha afectado el trabajo, al contrario seguimos unidos en nuestras convicciones” y “no se ha tensionado la relación, siempre hemos dicho que somos autónomos en nuestras decisiones así que respetamos las decisiones de cada uno”.

El piensa que “algunos no renunciaron, solo se apartaron mientras la lista del pueblo ve el tema de las presidenciales y parlamentarias. En ese aspecto dejaron la puerta abierta para reflexionar”.

Recalca que no hay que olvidar que “la lista del pueblo no son los convencionales, es de los pueblos de Chile. Quieren manchar un proyecto que hizo historia en la estructura electoral del país, sacando a 27 constituyentes y es por eso que los partidos tradicionales ven en peligro su poder. En ese aspecto se han encargado de desprestigiar la lista del pueblo”

Por su parte la constituyente por el distrito 9, Alejandra Pérez indica que “no he tenido tiempo de asistir a las asambleas, pero no he renunciado a La Lista. Ha sido solo un tema de tiempo. No participo en la campaña, porque estoy enfocada en la Convención, pero estoy muy de acuerdo en que la Lista del Pueblo asuma una participación en las elecciones”.