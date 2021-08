Gastón Gómez: "Eliminar la expresión república parece una confusión intelectual"

El abogado constitucionalista explica que hay “una confusión entre el Estado de Chile y su carácter de república, con la idea de que en el estado conviven armónicamente diversos pueblos o naciones”. Además advierte que no hay problema en el estado sea plurinacional además de ser una república, que por el momento estos son “pasos en falso que no representan un gran problema, salvo que se consoliden” y es mejor esperar el debate constitucional de fondo

-El jueves aprobaron en la subcomisión de Reglamento eliminar el término “República de Chile” del articulado de esta instancia dejando solo el nombre del país ¿Qué significancia tiene esto?

Es evidentemente un error conceptual.

-¿Existe una idea errónea del significado de república?

La idea de república se refiere a varias cosas: por una parte, a que el poder nace del pueblo (y no de otra fuente) y no es hereditario ni familiar; que las autoridades están sometidas a la ley y al derecho y responden ante los ciudadanos; que el patrimonio personal de quienes ejercen el poder se diferencia claramente del colectivo o estatal (algo que algunos gobernantes latinoamericanos han olvidado); y que el poder se ejerce limitadamente en el tiempo, no hay cargos a perpetuidad.

Hay quienes agregan otras cosas (por ejemplo, relativas a lo público del espacio político y social) pero eliminar la expresión república parece una confusión intelectual. Hay un altísimo nivel de consenso en este punto. Por ello, el artículo 135 de la Constitución estableció como límite de las actuaciones de la Convención el carácter de república del estado de Chile.

Si lo que se pretende es agregar la idea de que el estado es “plurinacional”, ello no conspira con la idea de que el estado sea una república.

-¿Podría ser una señal del inicio del fin de la República de Chile?

Yo imagino que cuando reflexionen con mayor ponderación deberán entender que la idea de república, nos acompaña desde la independencia. No creo que en la constitución se plasme una idea distinta.

-Los convencionales de los pueblos originarios Rosa Catrileo, Janis Meneses y Luis Jiménez, fueron los que ingresaron la indicación para el cambio y Catrileo argumentó que la Convención es “de los pueblos de Chile” ¿Qué aparezca la palabra República interfiere en que la Convención sea de los pueblos de Chile?

Lo que se advierte es una confusión entre el Estado de Chile y su carácter de república, con la idea de que en el estado conviven armónicamente diversos pueblos o naciones. No deben mezclarse ambas cosas a fin de que se entienda de qué están hablando.

-Algunos convencionales han dicho que no hay que darle mayor importancia porque Chile es República porque no es monarquía ¿Está de acuerdo con esto?

En parte sí, pero la idea de república es mucho más compleja y profunda que la simple ausencia de monarquía, como ya dije.

-Pero para Chile Vamos esto es un error, incluso Constanza Hube dijo que esto “pone en duda la unidad del país” ¿Es un error tan grande como lo manifestó la convencional?

Bueno me parece que hay que esperar a ver el debate constitucional de fondo. Estos son pasos en falso que no representan un gran problema, salvo que se consoliden.