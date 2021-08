"Usted es comunista, quiere empobrecer a la gente": el cruce entre Arturo Zúñiga y Marcos Barraza

Una dura polémica se registró la jornada de este jueves en el pleno de la Convención Constitucional, entre Marcos Barraza del Partido Comunista y el UDI Arturo Zúñiga, que incluyó un duro intercambio de palabras.

Barraza acusó a Zúñiga y a Katherine Montealegre de obstruir y entorpecer la Convención, en referencia a que se ausentaron a una sesión de la Comisión de Ética, argumentando que no había sido citada con 24 horas de anticipación, como establece el reglamento, y que ya habían agendado otras actividades, por lo que la sesión se debía reagendar, algo que finalmente no se hizo.

Las críticas de Barraza molestaron al ex subsecretario de Redes Asistenciales, quien aseguró que se ausentó por razones médicas de su hijo de 6 años y que no le extrañaba la actitud de Barraza, porque “usted es comunista”.

“En relación a lo que dijo el señor Barraza por si no lo ha sabido, y se lo puede preguntar a la coordinadora María Elisa Quintero. Es una razón médica, de mi hijo de 6 años, no es una obstrucción política. Lo que hace es un acto de mala fe, pequeñez, de mezquindad, un acto de poca cosa, pero no me extraña porque usted es comunista y lo único que usted quiere es empobrecer a la ciudadanía”, comentó Zúñiga.