Ignacio Achurra y el primer mes de la Convención Constituyente: "Tiene mucho de una obra de teatro"

Ignacio Achurra fue electo convencional constituyente en mayo pasado con un total de 29.540 votos, siendo uno de los famosos chilenos que se integró al organismo el pasado 5 de julio.

El actor, cuyo último trabajo en teleseries fue en Papá a la deriva, es representante del distrito 14, compuesto por las comunas de Alhué, Buin, Calera de Tango, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, San Bernardo, San Pedro y Talagante.

En conversación con La Segunda, Achurra realizó una evaluación de lo que fue el primer mes de trabajo en la Convención, en el cual se tomaron los primeros acuerdos para conformar las primeras comisiones.

“Han sido semanas de aprendizaje, de acomodo, de ir corrigiendo sobre la marcha y de enfrentar una manifiesta falta de voluntad del gobierno de apoyar el proceso. Yo estuve en el inicio revisando las dependencias y cuesta pensar que lo que había aquí era simplemente una acción negligente”, indicó.

En este sentido, Achurra se refirió a las primeras polémicas que surgieron al interior de los convencionales, las cuales involucraron a integrantes de Chile Vamos y los Pueblos Originarios.

“Me da vergüenza, rabia. Porque desvía la atención de lo que está pasando acá, que es un trabajo absolutamente comprometido. Y me hiere profundamente porque trata de apuntar al corazón de este proceso, que es la integración. Hay gente que cree que Chile es la versión que ellos tienen de Chile, con los símbolos que a ellos les importan, pero eso es una cultura más dentro de las muchas culturas que habitan en el territorio nacional”, aseguró.

“Es clave el día inaugural cuando vimos a los pueblos Atacameño, Colla, Rapanui… estamos escribiendo otra historia. A mí me enseñaron en el colegio que los pueblos originarios se habían extinguido, que sobrevivió una parte muy menor del pueblo mapuche. Lo que la sociedad chilena ha ido descubriendo es que ese relato oficial de la historia de Chile no es cierto”, agregó.

Asimismo, el artista de 41 años también habló de su bullada opinión a comienzos del ciclo, en la cual expresó que no había que excluir a los sectores de Derecha de las discusiones, pese a no haber logrado 1/3 de los escaños.

“La derecha está en la Convención porque la votó más de 1 millón de chilenos. Independientemente de la visión que yo tenga de ellos, hay una parte importante de chilenos que se siente identificada. En la mesa debíamos apuntar a tener la más fiel representación de la convención. La derecha, para mí, es un adversario que quiero vencer política, electoral y culturalmente, porque no me representan sus valores, pero sí quiero que formen parte del debate”, señaló.

Sobre el final, el convencional también realizó una analogía entre el trabajo constitucional y su labor como actor y director teatral.

“Esto tiene mucho de una obra de teatro. Tienes un público enorme de 18 millones de chilenas y chilenos, hay una parte performativa que se da en el pleno, un enfrentamiento con antagonistas, una puesta en escena de lo republicano, de personajes de terno y de otros más disruptivos. Hay una escenificación del poder desde la presencia de carabineros en el edificio del Ex Congreso con todo lo que ellos representan, hasta las pinturas que adornan pasillos y salones. La elección de la vicepresidencia fue un fin de temporada. Pero los personajes de esta obra tienen autonomía y van construyendo su propia dramaturgia, y eso es fantástico y a ratos caótico”, comentó.

Por último, Achurra también habló de la formación que su familia le dio en el ámbito político, recordando que era frecuente escuchar conversaciones sobre este tema.

“Crecí en una familia donde en la mesa se hablaba de política y religión, filosofía, poesía y de todos los temas peliagudos que nos toca enfrentar (…) Mi madre, Ximena Díaz, que es diseñadora y trabajaba en un colegio, tiene un sentido político-social muy profundo. Mi abuelo materno fue fundador de la CORFO, mi otro abuelo fue Premio Nacional de Periodismo y estuvo años en el trabajo gremial como presidente de la SECH (Sociedad de Escritores de Chile). Mis abuelas también son mujeres maravillosas, con una generosidad y gran sentido social”, expuso.

“Siempre he sentido, desde muy niño, que uno no puede pasar por la vida dedicando su tiempo y energía única y exclusivamente a sus propios intereses. No sé si algo de mi formación cristiana o de mis tempranas lecturas marxistas. Fui voluntario del Hogar de Cristo estando en el colegio, porque tenía esa sensación de una deuda, de que había algo que uno podía hacer que ayudaba a ser más digna la vida de otros”, concluyó.