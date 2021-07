"Uno es lo que hace, no lo que dice": los conflictos entre el PC y el FA en la Convención

La jornada de este miércoles se eligió en la Convención Constitucional a los coordinadores de la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial, donde fueron elegidos Lissette Vergara (Lista del Pueblo) y Javier Fuchslocher (Independientes no neutrales).

Pero la elección causó tensión en Apruebo Dignidad, alianza que incluye al Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), debido a que estos últimos no apoyaron la candidatura de Valentina Miranda.

“Lamento que el FA, el PS y la derecha hayan coincidido en excluir a la comunidad LGTBIQ+ de la coordinación de la Comisión de Participación de la #ConvencionConstitucional. Continuaré luchando por asegurar participación vinculante e incidente de grupos históricamente excluidos”, aseguró Miranda en su cuenta de Twitter.

Además del comentario de Miranda, también se sumó a las críticas las Juventudes Comunistas y el excandidato presidencial del PC, Daniel Jadue, calificando de “impresentable” la situación.

“Es impresentable, uno es lo que hace, no lo que dice”, publicó Jadue, citando un tuit de la JJCC.

Es impresentable, uno es lo que hace no lo que dice… https://t.co/VUs1qT9Yna — Daniel Jadue (@danieljadue) July 28, 2021

Desde el Frente Amplio, la constituyente Tatiana Urrutia (RD), respondió a los dichos de Miranda en su cuenta de Twitter, donde indicaron que ellos no cuadran “sus votos con la derecha, ni excluye a la comunidad LGTBIQ+ de ningún espacio. Hemos buscado, y seguiremos buscando, la representación plural de voces en las coordinaciones de las fuerzas transformadoras”.

Urrutia explicó que decidieron no presentar un candidato a esta instancia y que optaron por Vergara en primera instancia, y luego por Fuchslocher, aduciendo que se trataba de convencionales independientes y de regiones.

Para la 2a coordinación, votamos por Javier (INN) profe de historia, del Bio Bio y de la red disidente constituyente, con una muy buena capacidad para ordenar y articular. Javier logró la mayoría en la segunda vuelta, incluso con el voto de Lisette, ya electa coordinadora (4/5). — Tatiana Urrutia Constituyente (@tatiurru) July 28, 2021

También respondió Constanza Schonhaut, constituyente del FA, quien reiteró que no se cuadran con la “derecha”.

“No cuadro mis votos con la derecha. El FA votó por una compañera de la lista del pueblo y por un compañero independiente de las disidencias, ambos de fuera de Santiago, con miradas complementarias y capacidad de articular. No invisibilizaría capacidades de la nueva coordinación”, comentó.

Y yo no cuadro mis votos con la derecha. El FA votó por una compañera de la lista del pueblo y por un compañero independiente de las disidencias, ambos de fuera de Stgo, con miradas complementarias y capacidad de articular. No invisibilizaría capacidades de la nueva coordinación. https://t.co/el1kYAbr4V — Constanza Schonhaut Soto #Boric2022 (@ConySchon) July 28, 2021

Conflicto por vicepresidencias



La polémica se extendió hasta la elección de las vicepresidencias, donde ni el FA -por decisión propia- ni el PC, al no alcanzar los votos necesarios, lograron sumar una nuevo escaño en la mesa de la Convención Constitucional.

Desde Chile Digno -alianza que incluye al PC- acusaron la noche del miércoles, que desde el FA no apoyaron la candidatura de Bárbara Sepúlveda, quien era la carta comunistas para la mesa de la Convención.



“Resulta incomprensible que el Frente Amplio haya decidido distribuir los votos de sus constituyentes entre diversas fuerzas políticas e ideológicas, demostrando su incapacidad de asegurar, con su apoyo, los patrocinios requeridos para presentar una candidatura a vicepresidencia del Pacto Apruebo Dignidad”, indicaron los convencionales de Chile Digno.

“Requeríamos 11 patrocinios que nosotros esperábamos llegaran de nuestro propio conglomerado. Eso no fue así. El Frente Amplio no nos entregó 11 patrocinios y en ese caso decidimos deponer nuestra candidatura y apoyar a nuestra compañera Elisa Giustinianovich”, añadió Sepúlveda.

El pacto Apruebo Dignidad NO es un decorado, la responsabilidad política exige Respetarlo! A propósito del patrocinio a la vicepresidencia pic.twitter.com/jv03LahM5x — Carmen Hertz Diputada #JaduePresidente (@carmen_hertz) July 29, 2021

Desde el FA respondieron a las críticas del PC, emitiendo un comunicado donde indicaron que decidieron apoyar a determinados perfiles para que llegara a la mesa, como mujeres, personas de regiones, disidencias sexuales y pueblos originarios.

Quien también respondió fue el convencional del FA, Fernando Atria, que acusó al PC de reaccionar “agresivamente” cuando existe cualquier desacuerdo político.

“En varias oportunidades, el PC ha buscado algo distinto de AD en la CC. A veces hemos apoyado las propuestas del PC en su articulación alternativa a AD, otras no. Cuando no, el PC no se ha limitado a registrar un desacuerdo político, sino ha reaccionado muy agresivamente”, sostuvo.

“Han acusado tendencias neoliberales o racistas en el FA, que pacta con la derecha, que no se toma en serio la paridad, etc. No voy a citar estos dichos porque no me interesa antagonizar, y quienes tienen interés suficiente para llegar hasta aquí sabrán a lo que me refiero”, añadió.

Por último, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien venció en primarias a Jadue del PC, se limitó a compartir el comunicado del FA con un mensaje: “Este es el camino. Generosidad y amplitud para empujar juntos un nuevo Chile. ¡Seguimos!”.