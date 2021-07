Quiebres y nuevas alianzas: lo que marcó la elección de vicepresidentes en la Convención

En menos de 48 horas, Apruebo Dignidad y Vamos por Chile se dividen. Renovación Nacional se une a ex Concertación e Independientes No Neutrales por diferencias con la UDI. Lista del Pueblo teme por díscolos y Movimientos Sociales logran respaldo del Partido Comunista.

A las 18 horas del miércoles se terminó el plazo para inscribir a los 6 vicepresidentes y sus suplentes, aunque para algunos sectores como el Frente Amplio y la UDI, no existieron complicaciones y no tuvieron la necesidad de conversar y dialogar con otros convencionales para lograr acuerdos. Gran parte de los constituyentes dieron vueltas por los patios del ex Congreso para lograr patrocinios para sus candidatos.

Finalmente los nombres ingresados fueron: Elisa Giustnianovich (MovSoc) con Bárbara Sepúlveda (PC) como suplente , Rodrigo Álvarez(UDI) y Bárbara Rebolledo(Indp-Evópoli), Lorena Céspedes (INN) con Luis Barceló(Indep-PPD), Pedro Muñoz (PS) y Ramona Reyes(PS), Rodrigo Rojas Vade (LDP) con Tania Madriaga(LDP) y por los pueblos originarios, Tiare Aguilera con Isabel Godoy.

A medida que se acercaba la hora el nerviosismo aumentaba y se cerraban alianzas, algunas de las cuales se derribaron a último minuto. La primera que llamó la atención fue el apoyo que recibió Lorena Céspedes de Independientes no Neutrales: desde la Lista del Pueblo a Renovación Nacional.

“Lo que quiero marcar con esta candidatura es que podemos conversar desde los distintos ámbitos, me están patrocinando personas desde la Lista del Pueblo hasta RN, un sector de la derecha. Eso representa el espíritu de lo que queremos hacer como Convención”, indicó Céspedes.

Fue Helmulth Martinéz, miembro de la Lista del Pueblo quien apoyó a Céspdes, ambos son del mismo distrito y según Céspedes han trabajado en conjunto los últimos días. Según fuentes internas de la lista este patrocinio provocó molestia y preocupación, sobre todo luego de la salida de Loreto Vidal.

Luis Barceló de la Lista del Apruebo, quién es el suplente de Céspedes, confirmó lo dicho por la candidata a vicepresidenta y dijo “es un acuerdo circunstancial pero que simbólicamente puede marcar un rumbo. Que es el rumbo del entendimiento sobre la base de una constitución progresista que es la que desean todos los ciudadanos de nuestro país”.

Desde inicios de la semana, el candidato para la vicepresidencia era Barceló, contaba con los 13 votos de Vamos por Chile pero debió bajar su candidatura por falta de patrocinino, no logró juntar las dos últimas firmas.

El convencional de la Lista del Apruebo explicó que fue “RN quien nos buscó a nosotros producto de los disensos que tiene con la UDI. Nosotros lo reflexionamos y entendemos que en una democracia es posible conversar con todo el mundo, no tenemos complejo en eso y acordamos en una figura que fue bastante transversal entre ellos que es Paulina Veloso”, la que finalmente no se concretó.

Desde RN, Luis Silva, agrega que buscaron apoyar “una candidatura que respete los mínimos” y que los miembros e independientes del partido, están “en una política de ir hacia el centro, ya sea apoyando a Luis Barceló o a Loreno Cespedes u otra persona porque pensamos en Felipe Harboe en algún momento, que son personas que están buscando esos diálogos y esos consensos que necesita no solo la Convención Constitucional sino Chile entero”.

Diferencias en Vamos por Chile

La molestia en un sector de Vamos por Chile es clara. Fuentes de RN explicaron que desde que se inició la conversación sobre las vicepresidencias fue la UDI la que rechazó la idea de ampliar la mesa y por consecuencia los candidatos serían de RN, que eso era lo lógico pero esto fue lo que sucedió.

Cuando todos los miembros de la derecha se reunieron para tratar el tema, la UDI dejó claro que su candidato era Rodrigo Álvarez y que ya tenían 20 votos.

El constituyente de RN, Luis Silva, criticó el actuar de la UDI e indicó que “cuando hicimos la reunión, ellos llegaron diciendo que tenían 20 votos, que falta 1 solo y que su candidato era Rodrigo Álvarez y punto. Pusimos a Paulina Veloso y ellos la vetaron porque consideran que las apreciaciones y los puntos de vistas que ha vertido en sus entrevistas no concordarían con el espíritu de la UDI” y agregó: “Literalmente miembros de la UDI dijeron que no iban a votar por ella, que no le daban su firma para nada”.

Además dijo que esto le parece “tremendamente violento e irresponsable porque luego hablan de los quiebres como que si los ocasionamos nosotros” y le parece injusto que se quedaran con el voto que les faltaba porque “el único grupo que sigue atrincherado, que no ha tenido que salir a buscar un voto.En cambio todos los demás andamos conversando para ver como armamos las listas y eso es lo bueno, que estemos obligados a conversar”.

Versión distinta que entrega la militante de la UDI, Constanza Hube. “En ningún caso hay ningún veto, tanto es así que nosotros apoyamos a Harry Jürgensen como candidato a presidente de la Convención en su momento y llevamos a una candidata que no es militante de nuestro partido como vicepresidenta” y que “en ningún caso se vetó el nombre de Paulina Veloso fueron conversaciones que tuvimos pero que no llegamos a buen puerto”.

Para ella Vamos por Chile sigue siendo un “un gran conglomerado y la idea es que siga así” pero reconoce que “hubiera sido mejor tener una coordinación mayor entre los 3 partidos de la coalición más los independientes, pero es un tema puntual que esperemos que se supere porque en los grandes temas vamos a estar unidos”.

Crisis en Apruebo Dignidad

Desde que el Frente Amplio(FA) apoyó el mecanismo de votación propuesto por la mesa -que daba la posibilidad a miembros de Vamos por Chile ser parte de las vicepresidencias- la relación con el Partido Comunista cambió.

Aunque para algunos constituyentes la relación comenzó a quebrarse la semana previa a las primarias y luego de la derrota de Daniel Jadue.

Si bien desde el FA anunciaron que no presentarían un nombre para la vicepresidencia, decisión que ya estaba tomada hace días, no aclararon a quién iba a ser su carta solo que sería a “Apruebo Dignidad y distintas fuerzas políticas buscando representación de mujeres, disidencias, pueblos originarios y con criterio de descentralización”.

Finalmente se dividieron y patrocinaron a Bárbara Sepúlveda (PC), Elisa Giustnianovich (MovSoc), Tiare Aguilera (PPOO), Pedro Muñoz (CS) y Lorena Céspedes (INN).

Lo que provocó que el Partido Comunista no lograra concretar una vicepresidencia. La candidata era Bárbara Sepúlveda pero terminó siendo suplente de Elisa Giustnianovich por no alcanzar los patrocinios necesarios.

La molestia quedó clara en los dichos de Sepúlveda quien indicó que “Chile Digno está compuesto por 10 personas que pertenecemos al conglomerado Apruebo Dignidad y que (…) requeríamos 11 patrocinios por parte de lo que nosotros esperábamos era nuestro conglomerado y eso no fue así” y enfatizó: “El Frente Amplio no nos entregó 11 patrocinios y en ese caso, nosotros decidimos deponer nuestra candidatura”.

“No es una buena señal en este momento” y que para ella es una mala señal que después que Jaime Bassa fue electo con votos del PC, “no nos apoyen a nosotros de vuelta” y que es importante “darle señales claras a la ciudadanía, especialmente a las personas que votaron por Daniel Jadue en su opción en las primarias y que hoy día también esperan un gesto fuerte por parte del FA para adherir a la candidatura de Gabriel Boric”.

Al ser preguntada directamente si esto dañaría un futuro apoyo a Boric ella indicó que es una decisión de la mesa política de Chile Digno pero que es importante “considerar todos los espacios donde se desenvuelve la política con las distintas complejidades por supuesto”.

Fuentes internas del FA indicaron que en el PC son solo 7 convencionales y muchas veces apoyados por Isabel Godoy, pero querían tener dos vicepresidencias y además compitieron para coordinar casi todas las comisiones, cosa imposible mirando el número de constituyentes. Lo que produjo molestia dentro del FA porque ellos solo tienen a Jaime Bassa como vicepresidente y a Amaya Alvarez como coordinadora de una comisión. Entonces encontraban ilógico todo lo que el PC estaba solicitando.

Beatriz Sanchez, constituyente del FA, respondió a los dichos de Sepúlveda y dijo que “si entregamos patrocinios al pacto de Apruebo Dignidad. Si hubo patrocinios por parte del FA de manera diversa y apoyando al pacto” y agregó que “trataría, y lo digo con harto cariño, de no traer a la Convención discusiones que no tienen que ver con la discusión” y que “ojalá no se contamine con las otras luchas políticas”.

Y agregó que “nosotros no hemos salido a tirar agresiones de vuelta” y que ojalá dentro de la Convención “no nos quedemos pegados en las peleas chicas”.