Rossana Vidal (LDP) explica que es necesario "tener una mirada que nadie sobra"

Con 51 años la constituyente electa por el distrito 20 y miembro de la Lista del Pueblo explica que si los convencionales “no damos muestra de que los electos tenemos la capacidad dialógica para llegar a acuerdos para el Chile que queremos, vamos a estar perdidos” y que “tenemos que aprender a ser un poco más humildes”.

Además, la enfermera y abogada -quien fue parte del grupo que redactó el protocolo covid- indica que tiene ideas diferentes a otros miembros de la Lista del Pueblo pero que ella es “parte de ese pueblo, que a lo mejor no siempre es un pueblo que necesita alzar la voz. Hay un pueblo un poco más silente, un pueblo que igual necesita representación”.

Explica que no hay convencionales más importantes que otros sino que “hay que pensar que las personas que están aquí no llegaron porque les dieron un boleto para venir para acá. Llegaron porque son representativos de una comunidad y eso merece respeto”.

-¿Por qué decidió ser constituyente?

Más que una decisión de ser, es mi compromiso y mi forma de agradecer honestamente las posibilidades y la vida que tengo. Creo que cuando uno tiene una buena vida, uno tiene que pensar en qué forma retribuir esa buena vida.

-¿Por qué decidió ser parte de la Lista del Pueblo?

Nunca milité en un partido político. Poco tiempo antes del límite para la inscripción empecé a describir que era muy difícil llegar de manera independiente y me llegaron invitaciones de la Lista del Pueblo y de otros sectores. Cuando me llegó la invitación de la LDP vi cuales eran los principios y valores profundos que movilizaban a esta colectividad y gran parte de aquellos fueron producto del estallido social y claramente muchos me representaban.

-En sus declaraciones demuestra diferencias con los otros miembros de la Lista del Pueblo

El pueblo es diverso y cuando tienes claridad respecto de que somos independientes en un movimiento social, esa independencia también va a hacer que las opiniones puedan ser variadas y diversas. Somos biográficos, hay mucho dolor también, eso tiene valor y hay que respetarlo pero mi postura de vida es que hay que dialogar y legitimar al otro por muy distinto que sea. Si eso me hace muy distinta, bueno hay varios pueblos y el pueblo en general somos todos y tenemos visiones, miradas distintas.

Vicepresidencias

-En el pleno se discutió el mecanismo para elegir a los vicepresidentes y en la intervención del pleno usted habló sobre las minorías ¿Hay algunos sectores que quieren dejarlas fuera?

Tenemos que tener una mirada de que nadie sobra, todos deberíamos tener la posibilidad de representatividad. Hay buscar una forma de patrocinio para que efectivamente sectores que son minoritarios puedan también estar representados.

Creo que todos tenemos derecho a sentarnos a la mesa porque cuando tu te sientas a la mesa con opiniones diversas y distintas, y puedes argumentar de diferentes formas lo que tu necesitas para el país que quieres. Eso es parte de esta democracia.

Hay que pensar que las personas que están aquí no llegaron porque les dieron un boleto para venir para acá. Llegaron porque son representativos de una comunidad y eso merece respeto.

Cada uno de nosotros que dijo yo confío en esta persona por muy distinto que pueda pensar a mi, yo tengo que legitimar a esa persona y creo que las opiniones, la estructura es que tenemos una mira donde derrepente vamos de un blanco y negro. La vida no es así, la vida tiene tantos matices y hay que responder a eso.

Creo que la inclusión no es un término, es darle vida a esa realidad. Y la inclusión es incluso a aquellos que son muy distintos a uno.

-¿Cree que vale la pena hacer una constitución dejando afuera a un grupo?

En ningún caso. Se supone que nosotros deberíamos ir evolucionando como seres humanos y eso significa que estuviéramos volviendo siglos atrás utilizando esta especie de ley del talión: “si antes te tocó a ti pasarlo tan bien, privilegiarte, ahora nos toca a nosotros”.

No podemos tener esa forma. Tenemos que tener una forma más humana de ver al otro. Es una tristeza ver que de repente las personas no comprendemos que detrás de cada uno hay una familia, hay personas que creyeron en uno, hay personas que tienen otra mirada.

Ojalá llegue el momento en que empecemos a dialogar y a vernos más como seres humanos que desde la posición donde estamos.

Aquí se juntó Chile entero y Chile entero está acá tratando de reconocerse y legitimarse, pero tiene que ser desde una mirada de que nadie tiene una verdad absoluta y todas las posiciones deben ser respetadas.

-¿Hay una lucha entre los que fueron marginados y los llamados privilegiados dentro de la Convención?

Antes de que partiera la Convención me preguntaban permanente cuál era mi bandera de lucha y respondía: Yo no voy a luchar.

Creo que tristemente si seguimos en esto vamos a perder todos. Si no damos muestra de que los electos tenemos la capacidad dialógica para llegar a acuerdos para el Chile que queremos, vamos a estar perdidos. Ese es el desafío.

Cuesta porque podríamos hacerlo como dice nuestro escudo de armas: “Por la razón o la fuerza” pero eso tenemos que cambiarlo tiene que ser por la razón, por el consenso y por el respeto al otro.

-Si esto continúa así, ¿le gustaría ser parte de una Constitución que dejó afuera a algunos?

Yo no voy a hacer eso. Voy a ser parte de una Constitución que por sobre todo y cada día va a procurar mantener el respeto al otro y ese otro puede ser cualquiera: de la derecha, del centro, de la izquierda, cualquiera.

Tenemos que aprender a ser un poco más humildes, al final del día es lo único que nos está faltando acá. Capacidad de reconocer el error, de pedir disculpas.

Salud y temas socioambientales

-Para usted los temas socioambientales son fundamentales ¿Qué elementos deben incorporarse en la nueva Constitución?

El elemento más importante sería reconocer a nuestra naturaleza como un sujeto de derecho. Salirnos de este antropocentrismo que nos hace pensar que todo lo que tenemos en nuestro entorno está a nuestro servicio. Creo que nuestra madre tierra es una casa de tránsito y por esto, tenemos que pensar en las generaciones que vienen y tenemos que ocuparnos que esta casa esté siempre bien para los que vienen.

-¿Debe ir acompañado de educación sobre el tema?

La Constitución es la columna vertebral, después de ella se tiene que ir poniendo toda la musculatura, y por lo tanto, dentro de aquello, si nosotros establecemos eso por supuesto que va a ser necesario legislar respecto de la importancia de incluir en nuestros programas educativos desde la infancia el cuidado a la naturaleza.

-En salud ¿Qué es lo fundamental a cambiar?

La salud debe ser un eje transversal que debe estar en todas las políticas.

Nos pasó en nuestro país que transformamos la salud en un bien de mercado. Eso ha significado que cuando tu no tienes poder adquisitivo, tienes una salud bastante paupérrima.

El cambio que hay que hacer es rescatar la salud como un derecho . Pero no se puede pretender mejorar la salud de la población si no tienes vivienda digna, sino tienes acceso al agua, si no tienes acceso a la educación, los determinantes sociales son definitorios.