Subsecretario Segpres y fracaso en inicio de la Convención: "Es un bochorno y somos responsables"

La instalación de la Convención Constitucional estuvo marcada por diversas polémicas. Entre ellas, los enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros en las cercanías del ex Congreso Nacional y la declaración de los constituyentes sobre los presos del denominado estallido social.

Sin embargo, una de las mayores controversias se generó a partir de la suspensión de la primera sesión, que debía realizarse el pasado lunes 5 de julio.

Los integrantes de la Convención acusaron que no estaban las condiciones técnicas para realizar la reunión, ya que no tenían forma de comunicarse entre las distintas salas. Además, señalaron que los protocolos sanitarios no eran los adecuados y que se estaba incumpliendo con el aforo permitido.

Las tensiones escalaron a tal punto que un grupo de convenciones pidió la renuncia del ministro de la Segpres, Juan José Ossa. En paralelo, el Partido Comunista comenzó a evaluar una eventual acusación constitucional contra el secretario de Estado.

En conversación con Radio Universidad de Chile, el subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, sostuvo que “el lunes, y me duele mucho como jefe de servicio, tuvimos problemas que son inexcusables. Tuvimos razones de fuerza mayor, como que el internet no funcionó, impidiendo sesiones telemáticas en 4 salones distintos”.

“Hubo una lectura política, me parece que es justa, en el sentido de que es un bochorno porque la convención no pudo partir y nosotros somos responsables, pero también me parece una lectura injusta de algunos sectores que pretendieron atribuirle al gobierno una intención de boicot”, agregó.

Finalmente, la Convención comenzó a sesionar el miércoles 7, después de que la mesa directiva señalara que, si no estaban las condiciones dadas, se trasladarían a las dependencias de la Universidad de Chile.

“Pedimos las disculpas del caso. Al día siguiente, cuando aceptamos la renuncia de Francisco Encina y se nombra a Catalina Parot, se pide disculpas nuevamente a la convención. Pero el día martes ya estaba todo funcionando en la mañana, y sin perjuicio de eso, la convención se quiso apoyar legítimamente en la Universidad de Chile, se convoca a una serie de profesionales. A las 3 de la tarde ya estaba todo operativo con todas las condiciones”, dijo Pavez.

“Creo que la prudencia política operó de buena manera. Fueron buena reuniones en las que ellos querían que esto se solucionara. No fue para recriminar. Hubo inconvenientes de los cuales el gobierno se hizo cargo, la convención estuvo de acuerdo en que lo importante era partir la convención, se reforzaron las condiciones sanitarias”, afirmó en relación a las reuniones que sostuvo con Elisa Loncon y Jaime Bassa, integrantes de la mesa.

Representantes de la Convención también tuvieron reuniones con el Colegio Médico para evaluar un protocolo covid para la instancia, ya que se habían criticado las medidas sanitarias y normas de aforo al interior del ex Congreso.

“La convención no requería un protocolo especial para funcionar. Nosotros generamos un protocolo especial solamente para el día de la ceremonia y se calificó como evento. Pero cuando empieza a instalarse la convención se establece la duda de dónde se va sentar cada uno de los constituyentes, cómo se va distribuir el aforo”, expresó el subsecretario de la Segpres.

“Teníamos alcohol gel, test de antígenos, la votación telemática. Entonces, la pregunta es ¿de quién es responsabilidad el funcionamiento de la convención? Es conjunta de la mesa y de nosotros”, añadió.

Finalmente, sobre el futuro del órgano constituyente, la autoridad manifestó que “se tiene que ver lo que lo harán los convencionales en materia de probidad, transparencia, Lobby. Se debe discutir el reglamento. La convención tiene un plazo, aún no hay secretaría técnica. Pero la convención ya está andando, y si avanza o no avanza ya no es responsabilidad del gobierno”.

“Mientras no haya reglamento, nosotros no podemos pagar asesores o determinar las asignaciones. Estamos aún en una lógica de contratos que son anteriores a la instalación de la convención. Ahí también hay un llamado a la comprensión de la instalación de un órgano que no es un servicio público, que no tiene la capacidad de contratar, de ejecutar decisiones financieras”, cerró.