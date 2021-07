Convencionales de escaños reservados presentarán esta semana propuesta de mesa de consulta indígena

Esta semana se instaló y sesionó por primera vez la Convención Constitucional, órgano encargado de redactar una nueva carta magna para el país. Parte importante de esta instalación es comenzar a generar un reglamento de funcionamiento, que consta de varias normas propias y comisiones de trabajo en paralelo.

Así, y según constataron convencionales de escaños reservados, para seguir los estándares y principios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, propondrán la instalación de una “comisión de participación y consulta indígena”.

Esta mesa, indicó la convencional del pueblo Colla, Isabel Godoy, sería instalada antes del reglamento definitivo, para ser prolongada a lo largo de todo el proceso y estaría conformada “por los y las 17 convencionales de escaños reservados”.

El convencional del pueblo Aymara, Luis Jiménez, dio más detalles de la postura que han preparado los escaños reservados: “Estamos trabajando en ello, pero ya más o menos estamos claros en algunos principios mínimos. En primer lugar, nosotros no vamos a aplicar el Decreto 66 vigente”.

El decreto al que se refiere Jiménez es el que regula el procedimiento de consulta indígena, promulgado en noviembre de 2013 para cumplir con el convenio número 169 de la Organización Mundial del Trabajo.

En su artículo número 6, esta norma ratificó que los gobiernos deberán “consultar a los pueblos mediante procedimientos apropiados”, “establecer medios para participar libremente” y “establecer medios para el pleno desarrollo de las instituciones de esos pueblos”.

Al respecto, el abogado explicó que el modelo funciona bajo cinco etapas: “Convocatoria; entrega de propuesta; diálogo interno; diálogo con el Estado; y la quinta etapa, de la entrega de resultados”. Pero que ese modelo “no queremos aplicarlo”, ya que “supone que haya una propuesta afinada de constitución, y no creemos que va a garantizar los derechos nuestros. Como pasa en muchas consultas, el Ejecutivo pregunta, y si no hay acuerdos, dice ‘bueno, yo ya consulté’”.

Además, el constituyente extiende: “Esas cinco etapas son lentas y costosas”. Y propone: “Más que consultar una medida específica, queremos que haya un diálogo permanente desde el primer día de la Convención hasta el final, garantizando las condiciones para que las comunidades hagan sus asambleas territoriales y levanten sus propias propuestas, esas propuestas puedan llegar a la Convención y que ella se haga cargo, con el debido respeto, porque son consultas de participación indígena.

Esto último se enlaza con la calidad de vinculante de los acuerdos. Es decir, si el Estado está obligado a seguir o no los resultados que hayan de esta consulta.

De la misma forma, Jiménez constató que “cuando no hay acuerdo, el Ejecutivo igual puede seguir por su propuesta. Por eso se dice que no son vinculantes. Porque puede seguir con la medida, a pesar de que nosotros no estemos de acuerdo. Pero respetando los derechos sustantivos de los pueblos”.

Apoyos

Desde el Colectivo Socialista, el convencional Andrés Cruz (D20) declaró representando a su grupo que apoyarán el establecimiento de esta mesa, ya que “se debe tomar en consideración para satisfacer los requerimientos que todos tienen en torno a algo tan importante como la participación ciudadana”.

Y añadió el doctor en Derecho que no hay que olvidar “que este proceso no termina con la redacción de la constitución, porque hay un plebiscito de salida”, y es en esa instancia donde se deberá “convocar a la ciudadanía para que participe y obviamente apruebe el proyecto que se ha elaborado por parte de la Convención, para que las personas que se sientan partícipes, o parte de lo que estamos haciendo, es menester abrir canales y estudiar las formas de poder recabar y materializar esta participación”.

Por su parte, la constituyente independiente Elisa Giustinianovich (D28), agregó: “Sin duda desde movimientos sociales y desde varias constituyentes que venimos de los movimientos populares vamos a estar siempre a disposición y respaldando estas proposiciones que vienen desde los pueblos originarios”.

Y destacó la convencional magallánica que “estaremos respaldando también este tipo de proposiciones que nos parecen fundamentales, justamente para darle legitimidad al proceso que estamos viviendo, tanto una participación ciudadana del pueblo chileno, como también de los otros pueblos, naciones culturas comunidades indígenas preexistentes en su amplia diversidad”.

Sin embargo, el constituyente independiente cupo UDI, Ricardo Neumann (D16), se mostró crítico con la postura: “Es importante que vayamos avanzando ordenadamente, sin poner la carreta delante de los bueyes. Es difícil tratar el tema de consulta indígena sin antes tener un marco general de normas de funcionamiento por al menos los primeros 30 días, que es el plazo en el que queremos sacar el reglamento definitivo en Chile Vamos”.

Y finalizó: “No podemos seguir operando sin marco regulatorio, especialmente después de la forma arbitraria, autoritaria y poco eficiente con la que la mesa ha llevado adelante la discusión esta primera semana”.

¿Plebiscito indígena?

De esta forma, queda instalado el debate de cómo se haría carne la participación de los pueblos indígenas: si optar por referéndums intermedios, o bien apostar por una representatividad más fuerte.

Por su parte, Jiménez aclaró de entrada: “No estamos pensando en un plebiscito, porque sería un plebiscito paralelo a un plebiscito de salida. Un plebiscito intermedio. Y el problema es que si hay un borrador de constitución, y en el entretanto cambia. Habría que volverlo a plebiscitar. La idea no es acortarlo a una sola etapa, sino que esté siempre en el debate constitucional”.

Sobre esta idea, el director del Centro de Justicia Constitucional de la UDD, Sergio Verdugo, distinguió que la idea de un plebiscito intermedio es “mala”. ¿La razón?: “Los plebiscitos intermedios, entre otras razones, tienen el problema de que generan una expectativa de que su resultado va a ser obligatorio, cuando eso es contrario a las reglas que rigen al proceso constituyente”.

Junto con ello, Verdugo enumeró otros mecanismos de participación que pueden ser útiles: “Organización de diálogos, por ejemplo, con líderes locales de los pueblos indígenas que habitan en Chile. Ahí hay que ponerse creativo. Idear mecanismos. Podemos sacar lecciones del proceso constituyente indígena que Michelle Bachelet impulsó durante su fallido proceso constituyente. Ahí también hay lecciones que se pueden sacar”.

El convencional Raúl Celis (D7), militante de RN, opinó a título personal que es relevante, para evitar demoras en el proceso constituyente, “despejar la forma en que se van a efectuar la consulta indígena desde el inicio. No dejarlo para una tarea posterior”.

Asimismo, Celis manifestó la importancia de que exista una mesa amplia “que represente a la mayor parte de los sectores que tienen participación en la CC, que fije cuál va a ser la forma y el alcance de las consultas indígenas”.