Gaspar Dominguez: Avanzar en igualdad y posibles cuotas reservadas a la diversidad sexual

El médico general que fue electo constituyente por el distrito 26, nació en Santiago pero vive en Palena, Región de Los Lagos y explica que el representa a la diversidad sexual, plantea que la solución en salud no son mejores médicos sino que aumentar la calidad de vida de las personas y pide crear un seguro único de salud solidario

En la elección de vicepresidente de la Convención Constituyente, un nombre que no estaba en el radar de los medios pero sí de los constituyentes fue el de Gaspar Domínguez (32). El médico recibió el apoyo de los Independientes No Neutrales (INN), que se tradujo en 11 votos. ¿Quién es Dominguez? ¿Cuáles son sus propuestas? y ¿Por qué fue la carta de INN? Son algunas de las preguntas que responde a Radio Biobio.

-¿Por qué crees que estas personas votaron por ti?

Es importante que en la mesa se refleje la diversidad y en ese sentido, y yo creo que yo represento diversidad en algunos aspectos: trabajo en un sector rural y aislado, y pertenezco a la diversidad sexual. Estos aspectos representan ciertos grupos de personas que no son clásicos y creo que eso fue reconocido por algunas personas.

-¿Cómo debería estar representada y reconocida la diversidad sexual en la nueva Constitución?

Hay distintas maneras. En el caso de que vayamos a hablar de la familia en la Constitución, hablar de “las familias”, eliminar el singular actual que propicia que haya solo una familia única.

Otra opción, desde el punto de vista de la discusión constitucional, es considerar la diversidad humana como un bien jurídico a proteger. Y esto puede interpretarse desde la diversidad de sexo genérica.

-¿Crees que hay que avanzar hacia más igualdad?

Tenemos que avanzar hacia una igualdad sustantiva y eso puede implicar también, eventualmente, considerar dentro de estas cuotas reservadas a la diversidad sexual. Así como también considerar las cuotas para personas que viven con discapacidad.

Encuentro lamentable que dentro de los 155 constituyentes no haya ninguna persona trans.

-En mayo fuiste elegido por el distrito 26 para ser parte de la Convención pero ¿Por qué decidiste ser constituyente?

He trabajado como médico por 6 años en los sectores rurales y más aislados de la Región de los Lagos y en ese trabajo he podido palpar que la salud de las personas no depende de tener buenos doctores o buenos hospitales. Depende de las condiciones de vida en que las personas nacen, crecen y se desarrollan.

Pienso que este proceso constituyente abre una ventana para poder cambiar la forma en que el Estado se relaciona con los individuos y mejorar las condiciones de vida que van a incidir directamente en la salud. Desde ahí nace mi motivación, de poder trabajar por la salud de las personas desde una mirada mucho más amplia.

Cambios en Salud

-Una de tus propuestas es el seguro único de salud solidario ¿Qué significa esto?

La seguridad social por definición académica implica la solidaridad, es decir, que las personas que gozan de una buena salud y una mejor situación económica puedan compensar a las personas que están enfermas o que están en situación de necesidad. Eso funciona en gran parte del mundo desarrollado en salud y en previsión, en Inglaterra que es una cuna del capitalismo, el sistema de salud es 100% solidario.

En ese sentido en Chile, hemos dejado a la salud a nivel de los seguros de incendios o de autos, donde cada uno tiene un plan distinto según la cantidad de plata que acarrea. Eso es impresentable, y por eso tenemos que avanzar hacia un sistema de seguridad social que también incorpore la solidaridad y que las personas en salud hagamos todos la misma fila.

-¿Cómo funcionaría esto en Chile?

Es como funcionó con la vacuna, se vacunó primero a los adultos mayores, después a los enfermos crónicos y después a las otras personas. No vacunamos primero al que tenía el mejor plan de salud. Mi idea es que esa misma lógica la utilicemos para las prótesis de caderas, por ejemplo.

-¿Las isapres desaparecerían?

No diría que desaparezcan las isapres. Si quieren mantenerse, que funcionen como lo que son: un seguro, privado y voluntario.

Pero tu cotización obligatoria debe repartirse con lógica de seguridad social.

Descentralización

-En 2015 te fuiste a Palena en la región de los Lagos ¿Por qué tomaste esta decisión?

Cuando me titulé me fui a trabajar a una de las zonas más aisladas de Chile y ha sido un regalo para mi vida tener esta experiencia.

No hubo una premeditación sobre el lugar, vi las opciones, el mapa y encontré que era buena idea irse al sur de Chile. No conocía el lugar, nací, estudié en Santiago y en mi vida universitaria no tenía acceso a viajes, a recorrer Chile, tomé la avioneta, llegué y llevo más de 6 años.

-Por tu experiencia en esta zona aislada del país, ¿crees necesario la profundización de la descentralización?

El nivel que hay de centralización en Chile es medieval, yo creo que hay consensos en las derechas e izquierdas en la necesidad de distribuir el poder.

Yo quería ser médico rural, quería trabajar con lo que tenía disponible y poder entregar salud con condiciones básicas porque esa es la realidad y lo que vivimos en el Chile profundo.