Cuatro movimientos sociales de izquierda sin escaños en la CC expresan afinidad con Lista del Pueblo

Distintas votaciones, distinto número de candidatos. Sin embargo, todos tuvieron la misma suerte: no obtuvieron escaños en la Convención Constitucional. La Radio conversó con cuatro movimientos sociales de izquierda: tres de ellos partidos políticos (uno incluso con un candidato presidencial, Eduardo Artés) y una organización social. Se definen, cada uno por su lado, como trotskistas, ecologistas, y antineoliberales. Hablaron de lo que esperan del órgano constituyente y de en quiénes se ven representados. Si bien los puntos en común no llueven, sí hay un consenso claro: su representación en la Convención podría estar en La Lista del Pueblo y en los independientes.

La Convención Constitucional ya es un hecho: constituida el pasado domingo 4 de julio, sus 155 integrantes tienen como principal mandato redactar una nueva carta magna para Chile.

Sin embargo, y aún considerando el gran número de constituyentes independientes que fueron electos, muchos partidos y movimientos no alcanzaron a obtener un escaño.

El Partido Ecologista Verde (PEV), con 194.783 respaldos, sacó el 3,41% de los votos válidamente emitidos. A pesar de ello, ninguno de sus 76 candidatos logró llegar a la Convención.

Al respecto, su tesorero nacional, Pablo Riveros, indicó que esto es “lamentable”, ya que “estuvimos cerca en algunos distritos, pero no se pudo”. No obstante, rescató que además de los casi 200 mil votos obtenidos, “existen 21 constituyentes independientes que se reconocen como ambientalistas como su primera formación, como Cristina Dorador, los constituyentes de Modatima, entre otros. Existe una bancada ambientalista, podríamos decirlo así”.

En añadidura, Riveros arguyó que si bien en un inicio como PEV no firmaron el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución debido a que “en ese momento álgido era necesario tener un acuerdo de cara a la ciudadanía, más que en cuatro paredes a medianoche”, el pacto fue cambiando, y con la incorporación de paridad de género y de los escaños reservados para pueblos originarios, se hizo “más robusto”, lo que los motivó a finalmente llevar candidatos a la pasada elección.

Por su lado, el Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR) consiguió 52.421 preferencias hacia sus 52 candidatos. Un 0,92% del total. No obtuvo escaños.

Uno de los dirigentes de la agrupación, Dauno Tótoro, definió que sacaron “cuentas alegres” de las elecciones pasadas, siendo su “primera participación a gran escala”, llevando un programa que describió como “muy marcado”, con “una propuesta anticapitalista de los y las trabajadores, que buscaba enfrentar a los poderes del Chile de los 30 años”.

Tótoro, quien también fue candidato a constituyente por el distrito 10, rememoró que como PTR no firmaron el Acuerdo por la Paz, ya que lo consideran “un acuerdo que permitió la impunidad para los represores, partiendo por Sebastián Piñera, y los responsables políticos, pero incluyendo también a quienes hicieron la represión física, como quienes asesinaron, torturaron o mutilaron a quienes salieron a movilizar”.

Consultado respecto a si se sienten identificados como partido con alguna lista de la Convención, Tótoro clarificó que no se sienten reflejados con ninguna, “pero tenemos conversaciones con sectores de La Lista del Pueblo y sectores de los movimientos sociales, independientes”. Y sobre la labor de los y las convencionales, apuntó que tienen “una responsabilidad importante, que es luchar porque esta Convención no sea una falsa fiesta de la democracia, sino que rompa con esas trabas del Acuerdo por la Paz, partiendo por decretar la libertad de los presos políticos de la rebelión”.

“Convención trucha”

“No firmamos el acuerdo por ningún motivo. Nosotros llevamos candidatos para decir que desde la convención a la asamblea constituyente, quede planteado el tema de la asamblea constituyente”, descargó Eduardo Artés, presidente de Unión Patriótica y candidato presidencial del mismo partido.

Artés remarcó que luego de los hechos ocurridos en octubre de 2019 surgieron dos “banderas de lucha” desde la población: la “renacionalización de los recursos naturales, como el cobre y el litio”, y “la asamblea constituyente, y no esta convención trucha”. E insistió, luego, en que como partido “sabemos que esta Convención no va a dar el ancho. Va a dar mucho humo, muchas cosas cosméticas. Nosotros vamos a luchar para que sea lo más avanzada posible, desde la calle, como hemos hecho y seguimos haciendo, exigiendo la libertad de los presos políticos, que es un elemento esencial y puntual inmediato”.

En las elecciones de convencionales pasadas la UPA llevó 52 candidatos, consiguiendo 42.135 votos, un 0,74% de las preferencias, y ningún escaño.

Sobre si considera que dentro de la Convención existen miembros que los representen, se declaró “a la expectativa”, y que no dará nombres. Sin embargo, está atento a ciertas “conductas”, como quienes han “rechazado la cocina política”, y que apoyarán “todo lo que signifique algo rupturista con la actual situación social y económica del país”.

Asimismo, Artés ahondó en su posición: “Hay gente de La Lista del Pueblo, sin duda. Porque más allá, ¿dónde? ¿En el Frente Amplio? Bueno, puede ser que alguien avance y deje su posición neoliberal”.

Y consultado por la posición del Colectivo Socialista (que se declaró “antineoliberal” en una nota de Radio Bío Bío), Artés, que sacó 33.665 votos en la elección presidencial de 2017, disparó: “Uy, pero de los socialistas uno puede esperar cualquier cosa. Los socialistas están atrás de la socialdemocracia. Puede que alguna persona —de forma individual, ojalá— rectifique y cambie de posición. Pero ese es un problema que la práctica lo va a decir”.

Ukamau

“Estoy un poquito disfónica, por la mojada de ayer del guanaco, pero bien”, reveló Doris González, excandidata a convencional por el distrito 8. Consiguió 10.201 votos, la segunda mayoría de su lista, Apruebo Dignidad. Competía en un cupo de Comunes. Sin embargo, no logró ser electa.

González en esa elección también representaba a Ukamau, organización que reseñó como “político social, siendo su reivindicación principal el derecho a la vivienda y a la democratización de la ciudad”. Su candidatura fue la única de esa agrupación a nivel nacional.

Sobre si considera que hay grupos que los representan en la Convención, determinó que tienen “cercanía” con candidaturas de Apruebo Dignidad, “pero también hay cercanía con algunas candidaturas que fueron por La Lista del Pueblo”.

La bandera de Ukamau, roja y negra, flameó y fue reconocible entre los grupos que marcharon a través de la Alameda hasta el punto cúlmine del recorrido, la Plaza de Armas. González, que estuvo presente, pormenorizó que la presencia de Ukamau “tiene que ver con que esta posibilidad se abrió por la movilización social y no por un acuerdo de los partidos políticos. Si no hubiera existido el Estallido social, era muy difícil pensar en un escenario de un cambio constitucional, donde además las organizaciones y movimientos fuéramos parte de ese proceso”.

¿A quién apoyarán en las próximas elecciones presidenciales?: “Vamos a apoyar al candidato presidencial de Apruebo Dignidad”, enfatizó González.

Agresión a convencionales

El día 4 de julio, jornada de instalación de la Convención Constituyente, se registraron incidentes en el centro de Santiago, a metros del exCongreso, donde se desarrolló la ceremonia.

Luego de ser alertados de los incidentes, una comisión de convencionales salió de esas dependencias para constatar la situación de los manifestantes. Es en ese contexto en el que un grupo de manifestantes agredió a estos convencionales, entre ellos la electa por La Lista del Pueblo en el distrito 12, Giovanna Grandón, conocida como la Tía Pikachu.

En contacto con Bío Bío, su hija mayor, Michelle Millán Grandón, contó: “Fuimos con amigos, en familia, con mi papá y mi mamá, a dejar a los constituyentes. Fue muy pacífico. Pero cuando llegaron, llegó otro grupo de manifestantes que estaban tratando de que no se hiciera la ceremonia. No los conocían los manifestantes que van todos los viernes, no eran de la Primera Línea. No eran las mismas personas”.

Y añadió: “No era un grupo anarquista. A mi mamá le dijeron eso dentro de la Convención. Pero lo dijo porque estaba muy dolida. Trató de calmar el asunto con las otras chicas constituyentes que salieron a hablar con Carabineros, dijeron ‘ellos son de los nuestros, van a entender’, y no resultó así”.

Grandón fue insultada y casi fue impactada por un proyectil. Sobre los posibles autores, Millán Grandón, que también es directora de arte, puntualizó: “Hay algunas personas que dicen que pueden ser carabineros infiltrados, o de derecha. Hay ganas de dividir el movimiento más que de aportar”. Y finalizó: “Eran tres o cuatro personas, y no son parte del movimiento”.

En tanto, algunos tuiteos y comentarios asociaron a los responsables de la agresión como “troskos”, aludiendo a los miembros del PTR, de base trotskista. Consultado, Dauno Tótoro desmintió “categóricamente” las acusaciones: “Esos no son métodos que nosotros compartimos. Eso fue una calumnia que sacó aquel medio, que más bien es una página de memes, que es Gamba.cl. Nos hemos comunicado con la gente de La Lista Del Pueblo para dejar bien claro eso, y ellos lo han entendido evidentemente. Es una calumnia que nosotros repudiamos”.