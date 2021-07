Loncón niega que preocupación por "presos de la revuelta" esté entrampando primeros pasos de CC

La profesora mapuche y presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, negó que la preocupación de un grupo de delegados por los llamados “presos de la revuelta” esté entrampando los primeros pasos del trabajo constituyente.

“No. No, no. No estamos entrampando ningún proceso. Estamos haciendo una discusión de profundización de la democracia”, indicó.

“Hay una situación como los presos de la revuelta que no está solucionada y necesitamos conversar el tema por tranquilidad de toda la convención”, añadió.

“Nosotros en este momento tenemos el problema de los presos de la revuelta. Soy profesora y tengo jóvenes que también han estado estudiando y que están presos”, aseguró.

A su juicio, toda la instancia debe dialogar para ver qué solución se puede entregar.

Descarta acusación de Natividad Llanquileo

El mismo día de su elección como titular de la mesa, Loncón formó parte de la primera polémica constituyente.

Esto luego que Natividad Llanquileo, otra representante del pueblo Mapuche, votara en blanco para el cargo de presidente.

Más tarde, Llanquileo explicó en redes sociales que tomó su decisión ya que está “cansada de la política a puertas cerradas” y de los compromisos con partidos.

Consultada esta jornada al respecto, Loncón evitó hacer comentarios al respecto.

“Las naciones originarias tomamos una decisión autónoma”, partió.

“Somos independientes, no pertenecemos a ninguna coalición política y con normas propias”, complementó.

Luego aseveró que su nombre surgió de tratativas abiertas, acompañadas de una autoridad ancestral y de manera colectiva, respetando “la palabra” del grupo.

“No hay intromisión de nada ni nadie (…) le tendrán que preguntar a ella para que pueda…”, cerró Loncón.

Para las 15:00 horas de este lunes quedó agendada la segunda sesión de la convención.

Según se asume en línea con declaraciones y el ánimo observado ayer, el diálogo se centrará en la polémica declaración sobre los detenidos en el estallido social que siguen cumpliendo prisión preventiva.