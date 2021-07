Convención: Chile Vamos propone elaborar reglamento en 30 días y que pleno sesione 3 días por semana

Los convencionales de Chile Vamos presentaron una propuesta para que un comité diseñe en 30 días el reglamento interno de la Convención Constitucional, además de medidas sobre cómo funcionara la institución durante su primer mes.

El documento se llama “Normas para los primeros 30 días de funcionamiento de la Convención Constitucional”, el cual fue elaborado por Rodrigo Álvarez, Marcela Cubillos y Constanza Hube, y fue entregado al vicepresidente de la CC, Jaime Bassa, la tarde noche del domingo.

Entre las medidas para los primeros 30 días, se incluye que habrán sesiones del pleno, al menos 3 veces a la semana (lunes, miércoles y viernes), donde cada convencional tendrá 15 minutos para intervenir.

Además habrán comisiones de 11 o más convencionales, con jefes y subjefes, los cuales funcionarán para coordinar a la mesa con la CC, además de “realizar la propuesta de miembros integrantes de las Comisiones; incorporar cambios a las tablas que proponga la Mesa; acordar citaciones en días y horas de las sesiones; las demás que se le conferirán en el Reglamento”.

Según consigna diario La Tercera, estos jefes no podrán tomar acuerdos sin la presencia de 2/3 de los convencionales, mientras que los acuerdos requerirán también 2/3 del pleno de la CC.

Respectó al Comité que deberá elaborar el reglamento interno, “estará integrada por 30 Convencionales Constituyentes y tendrá un plazo de 30 días para presentar una propuesta de Reglamento al Pleno”.

Otros puntos que contempla la propuesta de Chile Vamos es la creación de una Subcomisión de Participación Ciudadana -transitoria mientras se elabora el reglamento interno-, también la conformación de un Comité Externo de Asignaciones, conformado por ex autoridades como “un ex parlamentario que se haya desempeñado como tal por al menos 8 años; y un exministro de Hacienda o un exdirector de Presupuestos; y un ex Consejero del Banco Central”.