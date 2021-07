Micrófono abierto de Iván Núñez revela ácido comentario sobre dichos de Teresa Marinovic

En medio de la caótica primera sesión de la Convención Constituyente, que fue reprogramada en su hora inicial a causa de disturbios en las afueras del Palacio Pereira, Teresa Marinovic criticó mediante un punto de prensa el aplazamiento de la ceremonia.

“Ya está bueno este show. Este es un show completamente montado… Por las personas que no dejan empezar esta cuestión. Yo no las conozco, no sé el nombre de cada una de ellas, pero los vi gritando allá como enajenados”, señaló la constituyente a 24 Horas.

En diálogo con la periodista Constanza Santa María, Marinovic continuó su reclamo: “Cortémosla. Estamos en cuarentena, con montones de restricciones, entonces por qué resulta que hay tantas familias afuera protestando y tan pacíficas. Cortémosla de mentir por favor”, se quejó sobre la cobertura de las manifestaciones.

Fue en ese momento cuando mediante las señales de TVN y su canal de noticias se escuchó inesperadamente la voz de Iván Núñez, conductor del noticiero, quien reaccionó a los dichos de la licenciada en Filosofía.

“Que se arregle la mascarilla primero, pues. Es lo primero que hay que decir”, afirmó.

Tras la intervención del periodista, y a raíz de una pregunta de Santa María sobre los enfrentamientos entre Carabineros y manifestantes, Marinovic prosiguió en sus dichos.

“A ver, Cony, tú sabes, o creo que sabes: Carabineros no actúa cuando hay manifestaciones pacíficas. Las hay todos los años… Generalmente los carabineros no actúan ni reprimen”, dijo.

Tras el fin del punto de prensa de la constituyente, Núñez puntualizó. “Calmada no estaba”. “No”, respondió Santa María.