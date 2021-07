Ante accidentada instalación, Cubillos pide respeto y llama a separar roles como constituyentes

Ante la accidentada instalación de la Convención Constituyente, la delegada Marcela Cubillos (UDI) pidió respeto y llamó a separar los roles como miembros del órgano.

“Aquí lo que corresponde es que esta ceremonia parta. Exigimos por parte de la organización respeto para los 155 convencionales, llevamos más de dos horas esperando que esto parta”, dijo.

“No es una ceremonia: hoy parte el inicio de un trabajo serio, el mandato que nos dieron los chilenos”, añadió.

“Sin duda que es una mala señal. No es una señal republicana que la ceremonia más importante de inicio de esta convención, que es un trabajo que tiene que estar marcado por el diálogo, la responsabilidad en el trabajo, se demore más de dos horas y haya grupos que impidan que parta. Da pena”, complementó.

Por ley, en el decreto de Presidencia, la ceremonia está convocada para realizarse esta jornada.

En la primera sesión se debe elegir a la mesa, tanto al líder del grupo como la vicepresidencia del organismo.

Tras la suspensión, un grupo de entre cinco a seis constituyentes salieron a la calle a monitorear la situación.

No obstante, el número aumentó y no se tiene claridad de la cifra de constituyentes ausentes del ex Congreso Nacional, mientras decenas aguardan su regreso.