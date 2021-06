Constituyentes proponen una mesa rotativa para liderar la Convención

Sin una lógica del Parlamento y para que un número mayor de convencionales puedan ser parte de la mesa, algunos de los convencionales electos están promoviendo esta iniciativa. En paralelo, se iniciaron conversaciones entre listas para alcanzar un acuerdo para presidir la convención. Sin embargo el único punto ya resuelto es que será una mujer.

A una semana del inicio de la Convención Constituyente el quién presidirá la asamblea comenzó a ser parte de las conversaciones de las distintas listas. Aunque aún no hay claridad de las funciones de la mesa, será en las primeras sesiones que se decidirá.

Constituyentes de diferentes sectores han propuesto en sus listas una nueva alternativa: una mesa rotativa. La idea sería que más convencionales tengan la oportunidad de presidir la Convención transformándola en algo comunitario. Y así, que sea una instancia más participativa y que no quede en manos de una sola persona, sostienen los que promueven esta idea.

Todavía no hay una idea clara o propuesta concreta de cómo llevar a cabo este mecanismo pero se habla de separar por meses, semestre o por temas.

Damaris Abarca, constituyente independiente de Apruebo Dignidad y cercana al Frente Amplio, explica que es importante avanzar en “cambiar la lógica de estos espacios” y que la Convención “no tiene porque funcionar como el Parlamento ni con las lógicas de este”.

Ella es una de las que propone que “la presidencia, vicepresidencia o la mesa funcione de manera rotativa para que no sean las mismas personas quienes estén en estos cargos sino que todas y todos puedan participar en algún momento de esta instancia”.

Esta idea es apoyada por Malucha Pinto del Partido Socialista (PS), propone -a título personal- que sea una “mesa comunitaria, para poder romper la idea de presidencia y vicepresidencia, en la cual se rotara el rol de presdienta/te. Que fuera representativa de todo lo que somos y que hubiera presencia de alguien de regiones, de pueblo originario, que fuera paritaria e inclusiva”.

Pero explica que es solo una propuesta y que no sabe si existe gran apoyo en el PS o en otros conglomerados.

De la Lista del Pueblo, Loreto Vallejos, dice que la Convención no debería ser liderada por una sola persona sino que “por un equipo, por un grupo de personas ojalá en paridad, que sea un grupo de personas dialogantes, abiertos a la discusión con convicción transformadora, un equipo”.

Desde Vamos por Chile explican que la mesa rotativa no es una opción que les parezca muy práctica para la Convención porque el tiempo no es infinito y para cambiar a los miembros de la mesa cada uno va a tener que renunciar y volver a llegar a acuerdo para nombrar a los siguientes. Indican que esto provocaría un gasto de tiempo en algo que no tiene tanta importancia.

Posibles nombres

Por ahora no existe un nombre único y no hay acuerdo claro entre las listas, pero sí el mínimo común es que sea mujer y ojalá el vicepresidente hombre para lograr la paridad.

Durante la semana aparecieron distintos nombres como Cristina Dorador de la Lista del Pueblo y miembro de la Vocería de los Pueblos. Pero desde ambas instancias explicaron que aún no se ha zanjado el tema y que no hay una candidata clara. Agregaron que es posible que días antes de la ceremonia de inauguración exista mayor claridad.

Otra opción, que se comentó entre los convencionales, fue Patricia Politzer de Independientes No Neutrales, que tendría apoyo en la Ex Concertación. Pero al ser consultados la respuesta fue similar, es “un tema que no está claro y no hay definición”.

La semana pasada, se realizaron distintas citas de los partidos de la Ex Concertación para tratar el tema. El miércoles 23, los constituyentes del Partido Socialista conversaron sobre el tema, pero sin una conclusión ni acuerdo final.

Renato Garín, independiente por la Lista Apruebo, señala que para él “la persona a cargo de la Convención Constitucional debe ser una mujer, en el cargo de presidenta” y que “ojalá que venga de regiones, feminista, que comprenda las causas del 8M, Lastesis, que comprenda el nuevo ambiente del siglo XXI en materia socioambiental, sobre todo. Me parece que se están dibujando nombres interesantes, habrá que esperar a ver cómo se desenvuelve el ambiente”.

En Vamos por Chile, aunque saben que será una candidatura más bien simbólica -porque no tienen los votos suficientes-, presentarán una candidata para la presidencia y un hombre para la vicepresidencia. Pero saben que tendrán que, al final, votar por otras personas.

Explican que cuando se dé inicio a la Convención, dialogarán con los distintos sectores y votarán por la persona que prometa respetar las reglas del Reglamento y se comprometa a dar espacios a las minorías.

Ricardo Neumann, constituyente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), explica que “no lo he conversado con nadie aún” y detalla que para él es importante que la persona que se elija ponga “siempre por delante el diálogo, la amistad cívica y los acuerdos. Que sean capaces de dirigir el debate constituyente de manera justa, moderando las pasiones y con argumentos de razón. Liderazgos respetados transversalmente que piensen en el bien común más que la trinchera ideológica”.