Constituyentes: La derecha inclinada por liderazgos tradicionales con énfasis en los últimos 30 años

Las dos caras de la moneda. En medio de los cuestionamientos que han realizado convencionales constituyentes de izquierda a actores políticos tradicionales que ganaron un escaño, y a los cuales se les acusa de haber mantenido durante 30 años el statu quo, en la derecha se vive un escenario diametralmente distinto. Los convencionales de la lista “Vamos por Chile” se han unido bajo los políticos con experiencia en las últimas décadas. Pero, además, enarbolan como bandera propia los avances del país durante la “transición”, algo de lo que una parte de la izquierda reniega.

Son 37 los escaños que serán ocupados por independientes o militantes de los partidos que conformaron la lista “Vamos por Chile” y son muchas las ideas que los convoca en una Nueva Constitución. Pero a menos de un mes que se dé inicio al órgano se comienzan a vislumbrar las primeras diferencias entre las listas. Pero hay una en especial que destaca: el rol de los políticos con experiencia en la coordinación.

Fenómeno que se ha dado por dos razones: En la derecha existe una especial valoración por lo logrado en el país y al mismo tiempo por la capacidad de articulación de los personajes. Especialmente para liderar las primeras temáticas como el Reglamento, ya que como explican al interior del conglomerado, estos tienen experiencia en una asamblea política. Aunque tiene otras normativas y finalidad han sido participes del día a día de un espacio donde existan comisiones, un plenario y lo más importante, han sido capaces de llegar a acuerdos.

Hay claridad dentro del sector de que la convención no será fácil, que cada constituyente llevará sus convicciones a la mesa de trabajo y que no podrán funcionar como bancada principalmente porque la convención no será igual al Congreso y también porque no todos son militantes.

Aclaran que también el mal resultado en las elecciones eliminó la posibilidad de ser un “bloque con fuerza” pero que sí favoreció a la unidad. Aunque explican que hay un tema en común que une a los 37, la valorización del país, de los logros y el avance de los últimos años.

“Somos todos chilenos y valoramos lo que nuestro país ha logrado. Indudablemente que hay cosas que cambiar y mejorar todo es perfectible cuando hay voluntad”, dice Margarita Letellier constituyente UDI por el distrito 19. Para ella, “no corresponde que en estos tiempos se hagan separaciones o grupos exclusivos dentro de los constituyentes. Más bien debemos trabajar para dialogar y aunar criterios para poder cumplir con el mandato de nuestros electores”.

Los de mayor experiencia

Por otro lado, saben en Chile Vamos que la coordinación deberá ser más internamente en los partidos y aquí es claro el rol de los “ex políticos” o “con más experiencia” como los llaman los convencionales electos. Como Cristián Monckeberg y Luis Mayol en RN, Marcela Cubillos y Rodrigo Álvarez en la UDI y por Evópoli, Hernán Larrain.

La reunión del jueves 3 de junio en Ñuñoa fue un ejemplo de esta coordinación y del rol de las autoridades políticas, fue organizada por estos y tuvo un objetivo claro, que se llevó a cabo, que los 37 se conocieran, compartieran opinión y comenzar a ver el tema del reglamento.

Desde RN explican que fue casi automático después de los resultados de la elección que Monckeberg tomará las riendas de los representantes del partido. Pero también valoran la ayuda de Luis Mayol y Harry Jurguensen.

En la UDI, Álvarez asumió rápidamente como coordinador de los militantes e independientes pro-UDI y ha sido apoyado por Cubillos. Aunque hasta el minuto, lo principal ha sido que se conozcan para lograr trabajar en conjunto cuando comience el proceso.

En tanto, desde Evópoli afirman que era evidente que Larrain, por su experiencia en Horizontal y como presidente del partido, era el indicado para coordinar internamente. Aunque a diferencia de los otros, es la primera vez que asumirá un cargo electo por representación popular.

El constituyente del distrito 5, Roberto Vega (RN) explica que “efectivamente Monckeberg ha liderado un poco el proceso de coordinación y ha tratado de articular los distintos actores que quedamos dentro de RN” y que es una “experiencia que todos valoramos transversalmente”. Asimismo señala que Mayol “también como ex ministro pone su granito de articulación porque es difícil hacerlo porque no somos una bancada tampoco estamos actuando como se hace tradicionalmente dentro de las dinámicas que tiene el Parlamento”.

El convencional afirma que gracias a estas gestiones se han podido “tomar algunos acuerdos para poder dirigirnos en algún minuto cuando tengamos que discutir el Reglamento” pero también se han logrado “cosas más sencillas como una reunión para conocernos”.

Al interior del conglomerado hay un análisis de porqué hay diferencias con lo que ha sucedido en la oposición e indican que otros políticos con experiencia como Felipe Harboe (PPD) y Fuad Chahin (DC) no han logrado lo mismo en su lista porque el resultado obtenido fue peor que el de “Vamos por Chile” y aunque ninguno de los dos fue bueno, es más difícil que Harboe o Chahin cumplan un rol de coordinación si el grupo es pequeño.

En tanto Vega, explica que esperan que este rol “se mantenga durante todo el proceso” y que están tratando de “encontrarle un orden al país y para poder tomar cualquier tipo de acuerdo alguien tiene que articularlo”.