Coordinación y diálogo: los temas que preocupan a la derecha a un mes del debate constituyente

Saben que son minoría en el proceso que se iniciará en 4 semanas, tras obtener 37 de los 155 asientos, lo que representa un 24% de la Convención Constitucional. Además, tienen total claridad que ingresarán como representantes del modelo neoliberal que cumplió 40 años y que ha estado en el debate desde el 18 de octubre de 2019. Sin embargo, reconocen que no todos estuvieron por el rechazo en el plebiscito de octubre 2020 y eso les abre las puerta a algunos a tener capacidad de diálogo con la oposición que se deberían conformar desde julio. En todo caso, buena parte confirmó en privado estar preocupados por la real incidencia que puedan tener en el debate en general.

El pasado jueves 3 de junio, y bajo total hermetismo, se reunieron en el centro cultural de Ñuñoa los convencionales constituyentes que representan a Chile Vamos. La cita fue a las 12:00 de la tarde y se extendió por 3 horas. Fue convocado por tres figuras de la centro derecha que lograron un cupo en la convención: el RN Cristián Monckeberg, el UDI Rodrigo Álvarez y el Evópoli Hernán Larrain.

Primera reunión que tenía por objetivo analizar la forma de coordinación y conocer las visiones que existen sobre el debate que vendrá por la construcción del reglamento. Incluso expusieron abogados cercanos a los partidos, entre ellos Gastón Gómez, José Francisco García y Sebastián Soto. Los tres hicieron presentaciones generales.

Diálogos que se dieron con un telón de fondo ya que los números obtenidos en las elecciones no fueron los esperados por los líderes de Chile Vamos y menos por los mismos candidatos a la constituyente. Si bien, algunos subrayan que ellos sacaron ventaja frente a los partidos políticos de oposición, al sumar más convencionales, lo obtenido no fue una cifra positiva para el conglomerado y es diferente al escenario proyectado -por las encuestas internas de la coalición- luego del plebiscito del 25 de octubre del 2020.

Por esto, y frente a declaraciones de distintos personeros como de Raúl Montecinos en “El Mercurio” donde indicó que “nunca vamos a dialogar con la derecha… sabemos que hay que dialogar con las personas, no con partidos”. La preocupación se incrementó en Chile Vamos ante la amenaza de que frente a las declaraciones que se han conocido terminen quedando aislados.

Frente a ese escenario es que, según fuentes presentes, más allá de las presentaciones generales en que se plantearon varios temas no fue sino que la “unidad” el tema de fondo. Especialmente saber qué tipo de unidad y para dónde irá el trabajo a desarrollar por los próximos 9 meses.

Tema que tuvo dos perspectivas con lineamientos diferentes. Por un lado, unidad con coordinación y cohesión (como actualmente “funciona” en el Congreso y con el Gobierno) y otra, con una mirada más amplia de humildad, que centre en establecer diálogo con todos los bloques o convencionales constituyentes que se pueda, esto con la finalidad de alcanzar acuerdos políticos sobre las distintas materias.

En síntesis, el bloque de centro derecha buscará punto a punto establecer mínimos para poder avanzar en acuerdos con quienes sean los adversarios en el debate. Incluso, fuentes que conocieron de la reunión, explicaron que algunos se hicieron la idea que en más de una materia podrían cruzar a votar con la izquierda, eso siempre y cuando la oposición se abra a incluir alguna de las observaciones que tengan sobre el punto a tratar.

Dentro del debate, los convencionales de RN Luis Mayol (Araucanía) y Harry Jurgensen (Los Lagos), tuvieron una posición que algunos no les gustó ya que apuntaron a un modelo de trabajo similar al que ha marcado los últimos 30 años en el Congreso, sin darse cuenta que no tienen la fuerza para imponer ideas.

En tanto la convencional de la UDI Marcela Cubillos, la más votada de la derecha, impresionó a los de centro porque habló de la “unidad” más allá de la derecha, algo similar a lo que hizo en su exposición Rodrigo Álvarez.

Ambos coincidieron que se debía abrir diálogo con todas las fuerzas para lograr los mínimos necesarios en la Constitución. Para esto, dicen los que escucharon las presentaciones, Cubillos postuló que se debían hacer propuestas claras para lograr acuerdos y cambios.

En los más jóvenes hay más claridad de que el escenario será complejo y que la “fuerza de la derecha” no existe porque no tienen el tercio. Por eso la importancia de lograr diálogo con personas que estén a favor de la institucionalidad será clave. De hecho si bien “seguir las reglas” (⅔) no fue un tema predominante, existió coincidencia en que es la base para dar legitimidad al proceso.

Respecto a la coordinación varios de los presentes reconocieron que será diferente a la que se realiza en el Congreso, por ende, quedará más a nivel de partido, porque no todos comparten los mismos ideales, hay diferencias en temas valóricos, de descentralización, entre otra larga lista de temas.

Si bien la reunión se dio de forma “respetuosa”, sin grandes polémicas, al finalizar el encuentro se produjo el único conflicto. Según describieron los participantes cuando el reloj se aproximaba a las 15 horas, el convencional y ex presidente de Evópoli Hernán Larraín tomó el micrófono para realizar una “especie de discurso de clausura”. Partió agradeciendo la participación y habló sobre Horizontal, el think tank del partido, algo que incomodó a los presentes.

Pero eso no fue todo, casi al terminar su intervención Hernán Larraín habló de “puntos de acuerdo entre todos”. En ese momento fue interrumpido por las convencionales Marcela Cubillos y Constanza Hube que le dijeron que no estaban de acuerdo con su conclusión, ya que no se votó nada y que el fin de la reunión era solo coordinación.

Reglamento

En el encuentro en Ñuñoa, un grupo de abogados cercanos a la coalición –Gastón Gómez, José Francisco García y Sebastián Soto– desarrollaron una presentación en que se abordaron puntos generales, pero apuntando a la importancia que tendrá el tema de cara al texto final.

Según presentes, explicaron que el grueso de la Constitución depende de las normas del reglamento y donde se pone el eje de la mayoría es clave para lograr un buen resultado. Específicamente, que es relevante el modelo que se utilice para las comisiones y el pleno y como pasan de una a otra.

Pero también advirtieron de la importancia de que se cree una presidencia que sea colegiada más que autocrática ya que esta última supone poca participación de las decisiones, por eso hay que abogar por una más compartida.