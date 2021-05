World Vision y Defensoría de la Niñez crean plataforma para que menores opinen sobre las elecciones

La instancia inició el pasado 11 de mayo y finalizará este domingo 16 de mayo junto a las elecciones de convencionales constituyentes, concejales y concejalas, alcaldes y alcaldesas, así como de gobernadores y gobernadoras. La alianza entre la fundación y la Defensoría de la Niñez permitirá que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) expresen sus opiniones y preocupaciones de cara a este relevante hito en la política chilena.

La plataforma cuenta con dos votaciones divididas por rangos etarios, permitiendo que voten los niños y niñas de 6 a 13 años, así como los y las adolescentes de 14 a 17 años. La encuesta de la ONG World Vision cuenta con alrededor de 20 preguntas que requieren el consentimiento de los padres para ser respondidas.

En ambos casos, la votación comienza consultando datos personales de los apoderados a cargo del menor que contestará la encuesta antes de solicitar la autorización. Posteriormente, se preguntan datos personales como el género, la edad, si tiene alguna discapacidad, situación habitacional del menor así como la región en la que vive, nacionalidad y si pertenece a algún pueblo originario, datos que no serán publicados, de acuerdo a la ONG.

Las 20 preguntas preguntas que se presentan para los menores entre 6 y 13 años son de selección múltiple y se dividen en dos secciones, la primera se dirige a lo que los menores quieren para este año, mientras que la segunda se refiere al futuro, consultando sobre:

Según tu opinión ¿Qué tiene que ser lo más importante para Chile en relación a l@s niños, niñas y adolescentes?

¿Cuáles de estos temas crees que más afectará el futuro de los niños (as)?

¿Cómo te imaginas Chile dentro de 10 años?

¿Crees que la opinión de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes debe ser considerada por las y los alcaldes, concejales, gobernadores y convencionales (las personas elegidas para redactar la nueva Constitución)?

¿De qué forma te gustaría que te escuchen y tomen en cuenta tu opinión, las/os convencionales (personas que escribirán la nueva Constitución)?

¿Cuáles son las organizaciones que más te representan?

¿Cuáles son los principales problemas que tienen hoy los niños y niñas de Chile?

En el caso de los adolescentes y jóvenes de 14 a 17 años, las preguntas son similares, pero dirigidas hacia personas que ya son más autónomas y con mayor pensamiento crítico. Así, las preguntas fueron:

Según tu opinión ¿Qué tiene que ser lo más importante para Chile en relación a l@s niños, niñas y adolescentes?

¿Cuál de estos temas crees que afectará el futuro de los adolescentes y jóvenes en Chile?

¿Cómo sueñas el Chile de los próximos 10 años?

¿Conoces alguna de estas organizaciones de niños y adolescentes?

¿Te gustaría realizar algunas de estas acciones para que se consideren tus derechos en la nueva Constitución?

¿Te gustaría poder votar?

¿Qué importancia tiene que la opinión de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sean considerada en la NUEVA CONSTITUCIÓN?

¿De qué forma te gustaría que te escuchen y tomen en cuenta tu opinión, las/os convencionales (personas que escribirán la nueva Constitución)?

¿Tienes alguna propuesta para los nuevos (as) gobernadores (as) regionales y los alcaldes?

La fundación internacional sin fines de lucro, World Vision, promueve los valores cristianos y “we help children by building loving communities that protect and heal children to prepare them for a brighter future” (“nosotros ayudamos niños construyendo comunidades cariñosas que protegen y sanan niños para prepararlos para un futuro más brillante”). Con presencia en más de 90 países, la organización en Chile tiene programas sobre convivencia escolar, autocuidado y prevención de violencia, así como liderazgo y participación infanto juvenil. Esta es la cuarta vez que la fundación organiza votaciones de este modo, también lo hizo para las elecciones municipales de 2016, las presidenciales en 2017 y en el plebiscito constituyente del 2020.

La Defensoría de la Niñez, en tanto, es el organismo público creado en 1990 tras la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y ha implementado una serie de instancias que buscan fomentar la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) en el proceso constituyente. Uno de los proyectos más importantes es Mi voz en la Constitución, donde se presenta la instancia Yo me expreso y participio, convocatoria para que los NNAJ “conocer las ideas y actividades que haces con tus amigos y amigas por los derechos de niños, niñas y adolescentes” a través de dibujos, canciones, cortometrajes, collages, cuentos, entre otros.

#MiVozEnLaConstitución 📣💬🧒🏽👧🏾 | Para que la participación sea efectiva, es necesario que niños/as y adolescentes cuenten con toda la información que necesiten para dar su opinión. Ellos y ellas tienen derecho a estar informados/as acerca de qué se trata el proceso constituyente pic.twitter.com/zVBpobAp0J — Defensoría de la Niñez (@defensorianinez) April 30, 2021

El proceso de votación finaliza el domingo 16. Los datos serán presentados a las autoridades electas en las votaciones del 15 y 16 de mayo para garantizar que el debate público se centre en los garantizar y proteger los derechos de la niñez.

Para participar puedes ir a este link.