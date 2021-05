Ipsos: sólo el 43% sabe que se votará por cuatro cargos distintos en mega elecciones

La consultora internacional Ipsos publicó este jueves los resultados de su informe “Elecciones 15 y 16 de mayo 2021”, donde consultó sobre los comicios que se realizarán este fin de semana y la participación de los chilenos.

Dentro de las personas encuestadas, solamente un 43% demostró saber que durante estos comicios se votará para elegir a cuatro cargos públicos: alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales.

Por su parte, el 32% de los chilenos sostiene que no sabe el número de autoridades que se van a escoger. A su vez, el 14% cree que son tres los cargos políticos a elegirse, 4% que son dos y 3% que es sólo uno.

La encuesta reflejó que un 42% de los chilenos tiene completa seguridad que sí votará en las próximas elecciones, siendo los ciudadanos de 46 años o más quienes más se decantaron por esta opción. Mientras que un 19% dijo que seguramente sí ejercerá su derecho a voto el fin de semana. Por contrapartida, sólo un 12% dijo que no irá a votar y un 15% manifestó que probablemente no acuda a sufragar.



El estudio muestra que un 58% de los chilenos cree que la participación será menor a lo esperado debido a la situación sanitaria que afecta al país y al mundo. Por su parte, un 26% cree que la participación será mayor de lo que se prevé, y un 16% asegura no saber al respecto, o bien no responde la pregunta.

Respecto a la decisión que tienen los chilenos este sábado y domingo, el voto por los alcaldes es el que está definido en mayor proporción con un 53%, seguido de los candidatos a constituyentes (39%) y los gobernadores/as (34%). Respecto a la decisión del alcalde son los adultos de 46 años o más quienes tienen completa certeza de su voto (65%), además de ser los ciudadanos de regiones quienes más adhieren con esta alternativa con un 57%.

Dentro de quienes creen que es poco probable que voten, la gran mayoría todavía no tienen definido el candidato por el que piensan sufragar. En este sector, sólo el 22% sabe por quién votar para alcalde, el 12% para convencional constituyente y el 15% para gobernador regional. Por su parte, en el grupo de los que dan por seguro que sí van a votar, el 77% ya sabe por quién votar para edil, el 55% para convencional constituyente y el 62% para gobernador.