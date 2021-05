Guía práctica para las megaelecciones: las claves para evitar contagios durante las votaciones

Este sábado 15 y domingo 16 de mayo se llevará a cabo en nuestro país un nuevo proceso eleccionario, marcado por las restricciones de la pandemia tal y como ocurrió el 25 de octubre con el Plebiscito.

En esta oportunidad los electores deberán escoger convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. En efecto, por el covid-19 y la cantidad de candidatos se vislumbra un escenario complejo.

Considerando este escenario la Mesa Técnica del Servicio Electoral (Servel) estableció un protocolo sanitario para resguardar a los votantes y asegurar el éxito del proceso. El documento fue aprobado por el Consejo Directivo del organismo el 24 de marzo y el Ministerio de Salud le dio visto bueno 5 días después. Acá te lo resumimos.

Lleva tu lápiz pasta azul

Se permitirá el uso de lápiz pasta azul, que debe ser llevado por el elector, para firmar el padrón de mesa y para votar. Si el elector no llevase su propio lápiz pasta azul, la mesa receptora de sufragios contará con lápices para facilitarle, los que serán higienizados entre cada uso.

Horario preferente para adultos mayores

Con la finalidad de resguardar la salud y facilitar el ejercicio del derecho a sufragio de los electores, se establece que los electores adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas que tengan algún tipo de discapacidad, y electores que requieran ser asistidos en el ejercicio de su sufragio tendrán trato preferente para votar durante todo el proceso de votación.

Igualmente, el Servel les recomienda asistir a sufragar la tarde del sábado entre las 14:00 y 18:00 horas, franja horaria en que históricamente se ha registrado menor aglomeración de gente.

Adiós a las cortinas en la cámara de sufragio

Se eliminó, tal como para el Plebiscito, el uso de cortinas o puertas a las cámaras secretas, las que deberán ser ubicadas de forma de mantener el secreto del voto. Esto para permitir mayor circulación de aire y disminuir posibilidad de contagios.

Respeta la distancia física

Se establece y recuerda la importancia de la distancia física de, al menos, un metro. Esto en filas fuera y dentro de los locales de votación, entre los vocales, apoderados y personal con rol electoral.

No olvides la mascarilla

Se estableció el uso obligatorio de mascarillas (propias, no provistas por Servel) para todos los electores, apoderados, medios de comunicación y quienes no cumplan roles o funciones electorales, sea que se encuentren dentro o fuera de un local de votación y colegios escrutadores. Las mascarillas no podrán contener propaganda o mensajes relacionados con candidatos, pactos, listas o partidos políticos.

Servel hará entrega de mascarillas y elementos de protección personal a todos quienes desarrollan labores electorales, como son los vocales (que contarán con un completo kit de elementos de protección), delegados, personal de enlace, facilitadores, entre otros.

Si puedes, ingresa solo al local

Se ha determinado que los electores y electoras deberán ingresar a los locales de votación sin acompañantes, a menos que requieran de asistencia para votar (personas con discapacidad o adultos mayores con problemas de movilidad), así como personas que deban ir acompañados por un niño, niña o adolescente por causa de fuerza mayor.

Mantén limpia tus manos

Los electores deberán hacer uso de su propio alcohol gel o del provisto en los locales de votación para sanitizar sus manos antes y después de votar.

Aforo máximo

Las filas en las mesas receptoras de sufragios podrán contar con un máximo de 10 electores, tanto en espacios abiertos como cerrados, los que entre sí deberán mantener una distancia física de a lo menos un metro. El aforo máximo de un local de votación será el número de mesas receptoras de sufragios que tiene en su interior multiplicado por 10.

Votación con documento vencido

En esta oportunidad, tal como para el 25 de octubre, se permitirá votar con la cédula de identidad o pasaporte vencido, entendiendo que la realización de trámites se complica con la pandemia.

No obstante, informó el Servel, sólo se aceptarán documentos que hayan expirado a partir de noviembre de 2019. Si el carnet o pasaporte venció antes, no se permitirá el sufragio.

¿Cómo se realizará el procedimiento de identificación?

Al momento de votar, el elector deberá mostrar su cédula de identidad, pero esta no deberá ser manipulada por el vocal de mesa.

La persona deberá poner su documento en la mesa y bajarse (o quitarse de un lado) la mascarilla por no más de tres segundos para que se pueda identificar a la persona.

En ese momento, también deberá retroceder un metro de la mesa. Emitidos los votos, el elector deberá mostrarlos doblados y sellados, para que el presidente de la mesa revise que los números de serie corresponden a las cédulas entregadas.