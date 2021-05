Diputados reconocen dudas ante proyección optimista sobre caída de contagios de cara a elecciones

Diputados de oficialismo y oposición reconocieron que existen dudas ante las proyecciones optimistas del ministro de Salud, Enrique Paris, en torno a que las cifras de contagios caerían de cara a las elecciones del próximo 15 y 16 de mayo, en torno a los tres mil casos diarios para ese fin de semana.

Ya se sabía que las cifras de contagios han mostrado mejoras las últimas semanas, y se esperaba que el ministro Paris defendiera que está todo dispuesto para que el proceso se realice de manera segura.

En el encuentro telemático del viernes en la Comisión de Salud de la Cámara, la autoridad ministerial fue un poco más allá, señalando que los casos promedio semanales van a la baja, y proyectó que es posible que se enfrenten las elecciones con tres mil casos.

Ayer se confirmaron 7.199 nuevos casos, por lo que si el escenario previsto se confirmara querría decir que los contagios se reducirían a la mitad en 15 días. Pese a esto, esas cifras siguen estando lejos de los 1.800 casos que hubo para el plebiscito de octubre pasado.

“Estamos cayendo 9% diario. Si uno hace un cálculo rápido, uno podría decir que de ninguna manera vamos a llegar a 1.800, pero probablemente vamos a llegar a 3 mil casos diarios”, comentó Paris en la comisión.

Aquí entra el factor de los malls y centros comerciales, y el avance en el plan Paso a Paso de 30 comunas en el país: ¿La proyección del ministro considera el próximo día de la madre, o el comportamiento de las personas en esas comunas que avanzan en el desconfinamiento?

Para el diputado UDI, Sergio Gahona, no hay que confiarse. Pese a que es claro en apoyar el trabajo que ha hecho la cartera, dijo que no sirve de mucho si no se acompaña con el respeto del comercio y las personas a las medidas. “No sólo se tiene que confiar en lo sostenido de la baja, sino también en cómo va a ser el comportamiento de la comunidad”, afirmó.

Más crítico es el diputado socialista Juan Luis Castro, quien advierte que predecir ese nivel de baja en los casos puede ser aventurado.

Pese a que sólo quedan un poco más de dos semanas para las elecciones de gobernadores, concejales, alcaldes y constituyentes, Castro dice que es distinto es tener 7 mil casos diarios a las cifras más bajas vistas para el plebiscito, a lo que se agrega “la apertura en la región Metropolitana en 10 comunas, 30 en total en el país, (que) son un factor de peligro. Eso implica actividad contagiante también”.

Pero todos los dardos no apuntan al ministerio. Senadores y diputados de Renovación Nacional enviaron hace 11 días un oficio al Servicio Nacional Electoral que preguntaba al Consejo Asesor en qué pie está la evaluación que hacen de la pandemia, y en qué condiciones se harán las elecciones.

Los senadores Francisco Chahuán y Carmen Gloria Aravena, y los diputados Sofía Cid, Francisco Eguiguren y Tomás Fuentes pidieron habilitar el Estadio Nacional y el Estadio Bicentenario de La Florida entre otros temas.

El vicepresidente del partido, Tomás Fuentes, criticó que no reciban respuesta y pidió que el Servicio comunique “qué medidas van a tomar, que están dentro de sus atribuciones, para que la elección sea segura y participativa. En Perú triplicaron los locales de votación e hicieron franja horaria. ¿Por qué en Chile no se ha hecho nada en la materia?”

El debate por las elecciones se entrecruza con el proyecto que fija un feriado irrenunciable para el comercio ese fin de semana.

Desde el oficialismo dicen que nunca han existido para las elecciones y que podría tener un costo muy grande para el país, pero desde la oposición advierte que si bien los malls que tienen razón social única cierran, el resto del comercio los trabajadores solo tienen dos horas para votar, por lo que piden que el proyecto que verá la comisión del trabajo avance.