Periodista argentina sufre robo en Qatar mientras realizaba despacho: "Dicen que la van a encontrar"

La periodista argentina Dominique Metzger contó su experiencia del robo que sufrió en Qatar mientras despachaba en vivo sobre la previa de la cita planetaria.

Una mala experiencia en Qatar sufrió la periodista argentina Dominique Metzger, del canal televisivo TN: a la reportera le robaron mientras realizaba un despacho en vivo.

Fue la propia trasandina la que dio a conocer el hecho a través de sus historias de Instagram, detallando que le sustrajeron su billetera cuando realizaba una nota de la previa de la cita planetaria.

#Urgente #UltimoMomento Sucedió en Qatar. Le robaron a Dominique Metzger, cuando se encontraba cubriendo las notas por el Mundial 2022: "Experiencia catarí: me acaban de robar la billetera cuando estábamos haciendo la salida en vivo." pic.twitter.com/iggyD2KXWX — bairesnews (@BairesNewsOK) November 18, 2022

“Experiencia catarí: me acaban de robar la billetera cuando estábamos haciendo la salida en vivo”, expresó en su Red Social, acotando que “me mandaron hasta acá (Policía) a hacer la denuncia porque me aseguran que está todo vigilado y que la van a encontrar”.

En cuanto a lo perdido, Metzger remarcó que “tenía documentos, plata, tarjetas, obviamente, que es lo que más me preocupa, lo otro no me importa nada”.

“Veremos qué pasa. Lo que uno no esperaba vivir, lo vive“, añadió Dominique en una de sus stories.

Consignar que el Mundial de Qatar arranca este domingo con el duelo de Ecuador frente a las dueños de casa.