Francia es un polvorín: Benjamin Pavard es acusado de pelear con Deschamps y de filtrar información

Escándalo en el subcampeón del mundo. La prensa francesa asegura que el lateral derecho Benjamin Pavard generó un ambiente tóxico en el vestuario a raíz de una fuerte discusión con su entrenador Didier Deschamps.

El defensor de Los Bleus y del Bayer Múnich solamente disputó 89 minutos ante Australia en el debut francés en la Copa del Mundo. Luego miró todos los partidos desde afuera, ya que perdió el puesto ante Jules Koundé.

De acuerdo a los medios, Pavard fue duramente criticado por el entrenador durante el choque con los ‘Socceroos’. Deschamps le recriminó ciertas cuestiones tácticas y solo Hugo Lloris y Olivier Giroud mostraron su apoyo al lateral.

Según el periodista del diario L’Equipe Romain Molina, el jugador de 26 años e internacional con Francia desde 2017 comenzó a filtrar información privada a la prensa, revelando secretos del vestuario, y criticar al resto de sus compañeros.

Después de los rumores sobre la mala relación entre el seleccionador y Karim Benzema, ahora se apunta a Pavard.

El punto crítico habría llegado durante la final del Mundial de Qatar con Argentina. Allí, el técnico protagonizó una gran discusión con Pavard después de que este escuchara comentarios inapropiados a sus compañeros en el banco sobre los que estaban jugando.

What a selfish and toxic teammate you are, @BenPavard28! 😂 https://t.co/F7WVBZ67FO pic.twitter.com/Rlq9i5XbPq

— Kerry Hau (@kerry_hau) December 19, 2022