Lindo momento en el Palacio Real: rey de Marruecos rindió honores a futbolistas y sus madres

Entre aplausos y gritos de alegría, decenas de miles de marroquíes dieron la bienvenida como héroes en las calles de Rabat a los miembros de su selección nacional tras alcanzar la sorpresiva cuarta posición en el Mundial de Qatar 2022, una hazaña que ningún país africano o árabe había logrado en la historia del certamen.

En un autobús descapotable, los “Leones del Atlas” acompañados del seleccionador, Walid Regragui, vestidos todos con trajes azules, levantaban banderas mientras saludaban a las multitudes a lo largo del camino entre el aeropuerto de Rabat-Salé hasta el Palacio Real del Mechouar de la capital marroquí, un recorrido de cerca de nuevo kilómetros.

Para los marroquíes, lo conseguido en qatar mete a su selección en la historia y había que estar para disfrutarlo. Sin embargo, ña comitiva entró luego en el Palacio Real donde los jugadores, acompañados al brazo de sus madres, el entrenador y el presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, Fauzi Lekjaa, fueron condecorados por el Rey Mohamed VI.

Junto al rey, el príncipe heredero Mulay Hassan y su tío Mulay Rachid, saludaron primero a Lekjaa y luego a Regragui, antes de recibir uno a uno a los jugadores y sus madres, empezando por el capitán, Romain Saiss.

Tras los saludos, los miembros de la selección se hicieron una foto de familia con el monarca, al que entregaron varios regalos, como un balón, una camiseta firmada, una estatuilla con el logo del Mundial de Qatar 2022 y otra de la Copa del Mundo.

A special moment for Morocco's World Cup heroes as they are honoured by their King while accompanied by their mothers ❤️🎖🇲🇦 pic.twitter.com/ZJMsMKpB0i

— ESPN FC (@ESPNFC) December 21, 2022