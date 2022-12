Ronaldo analiza el Mundial de Qatar y se sincera: "No puedo decir que gane Argentina, sería mentir"

Ronaldo Nazario, campeón con Brasil en el Mundial 2022, se sinceró: "No voy a ser hipócrita y decir que quiero que Argentina gane el Mundial"

Ronaldo Nazario, campeón del mundo con Brasil en Corea-Japón 2002, salió en las últimas horas a analizar el Mundial de Qatar. Apuntó a Kylian Mbappé como el mejor jugador de la cita en Medio Oriente y habló de la posibilidad que Argentina se consagre campeón.

Brasil protagoniza una histórica rivalidad continental con la Albiceleste. Por esta razón, la exestrella del ‘Scratch’ se refirió a la opción que la escuadra de Lionel Scaloni gane el certamen y timbre el ‘tri’ planetario.

“Te voy a ser honesto. No puedo decir que gane Argentina, sería mentir, ser hipócrita“, apuntó sin filtro ‘El Fenómeno’.

“No puedo responder por todo Brasil, puedo responder por mí. Estaré feliz por Messi, pero tenemos mucha rivalidad con Argentina. No voy a ser hipócrita y decir que estoy feliz por Argentina porque no es verdad. Pero veo el fútbol como algo romántico, así que lo aceptaré y disfrutaré cualquier campeón”, complementó.

Para terminar el tema, Ronaldo apuntó que “el Mundial lo merecemos todos, se gana en el campo. Argentina no es que juegue muy bien, pero tiene tantas ganas, corre tanto, pone tanto corazón… Y luego tiene a Messi que es decisivo en la parte final”.

Respecto al protagonismo que ha alcanzado Mbappe en Qatar con la camiseta de la selección francesa, el exReal Madrid, FC Barcelona e Inter de Milán indicó que “es el mejor del Mundial. Va con una marcha más. Es impresionante, una maravilla verlo jugar. Francia es la gran favorita, lo demuestra partido a partido”.

“Va con una marcha más, ahora se juega rápido, pero él lo hace por encima de los demás. Pero no es solo la potencia y la velocidad, ya ves donde pone los balones cuando remata. Hay cosas de él que me recuerdan a mí. Sabe utilizar los potenciales que tiene. Impresiona verlo en el campo”, agregó.

En cuanto a la eliminación de Brasil en cuartos, por penales a manos de Croacia, el formado en Cruzeiro indicó que “no supimos perder tiempo en la prórroga tras el gol. Nos faltó ser más listos, es lo único que nos faltó para pasar la eliminatoria. Par mí Brasil jugó muy bien, pero nos faltó experiencia para saber mantener el 1-0″.

Respecto a sus candidatos para tomar el lugar de Tite en el banco de la Verdemarela, elexariete -hoy de 46 años- señaló que “no me importaría que fuera extranjero. Me encantaría ver nombres como Guardiola, Ancelotti o Mourinho entrenando a Brasil. Pero no soy el que elige, veremos qué pasa. Yo estoy siempre a disposición de la CBF para lo que quieran, para cualquier consulta”.

Por último, Ronaldo Nazario ensalzó el Mundial de Qatar 2022 a nivel organizativo. “Estadios preciosos, no hay atascos, puedes ver dos o tres partidos el mismo día, seguridad impecable, la unión de los pueblos disfrutando”, dijo.

“Es una edición histórica para el mundo. Histórica para el mundo árabe, que hemos venido aquí con dudas y hemos aprendido mucho de ellos y de ser más tolerantes con la cultura de los demás. Está siendo una pasada; lo estoy disfrutando muchísimo. Una pena que se esté acabando”, sentenció.