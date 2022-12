La viral charla de Modric con Livakovic y que explica el gran nivel del arquero sensación de Qatar

Una charla de 2021 entre el portero sensación de Qatar 2022, Dominik Livakovic, y el capitán Luka Modric, podrían explicar el gran nivel del arquero croata.

Croacia disputará este martes su duelo por las semifinales de Qatar 2022 ante Argentina, buscando su segunda final al hilo tras caer en el duelo decisivo de Rusia 2018 ante Francia, y gran responsable de lo anterior ha sido el portero Dominik Livakovic.

El guardametas ha sido figura en las tandas de penales ante Japón y Brasil, además de tener grandes intervenciones durante los partidos, convirtiéndose en un pilar del seleccionado balcánico.

Pero su gran momento podría explicarse por la influencia de Luka Modric, volante y capitán de los ‘Vatreni’, quien lo ayudó a retomar su nivel en un momento complicado.

De acuerdo a Marca, fue en 2021 cuando Livakovic había perdido la titularidad en su Selección y su desconfianza iba en aumento. Ahí fue cuando se le acercó el jugador del Real Madrid y le dio una charla que, en cosa de horas, de viralizó en redes sociales.

“No te estaría diciendo esto si no me preocupases. Pero veo que no progresas. ¿Quizás es la presión que sientes tú? Quizás no. Es porque irradias poca certeza. Eso contagia al equipo ¿Entiendes?”, le dijo el capitán y referente de Croacia.

“De eso estoy hablando. ¿Por qué no puedes cometer un error? Todos se equivocan. Siento que tu problema es que tienes miedo de cometerlos. ¿Quién no se equivoca? Por favor, dime una persona”, añadió Modric.

Dominik Livakovic alcanza a responderle que “no llegué hasta aquí siendo temeroso”, a lo que su compañero le insiste “eso solo empeora las cosas. Eres un gran arquero. Lo sabes, ¿verdad?”.

Tras la exhibición de liderazgo de Modric, el hoy portero titular de Croacia recuperó su lugar, solo ha sumado elogios y se ha convertido en una de las figuras de Qatar 2022.

Revisa el diálogo entre Luka Modric y Dominik Livakovic: