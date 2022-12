Marruecos y Portugal van por un triunfo en Qatar que les permita hacer historia en los Mundiales

Tanto Portugal como Marruecos harán historia en caso de ganar. Los lusos para igualar su mejor resultado histórico en un Mundial, una semifinal, mientras que los marroquíes podrían ser la primera selección africana en estar entre los cuatro mejores equipos de la Copa del Mundo.

Marruecos y Portugal disputan unos cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 con mucho condimento, ya que será el primero de los tres duelos directos en una eliminatoria y los africanos, tras eliminar a España, buscan hacer historia ante unos lusos que tienen mucho poderío ofensivo y llegan crecidos a la cita tras la goleada a Suiza.

Muchos dirían que Portugal parte como favorita pero no, no puede ser así después de que Marruecos se esté ganando a pulso la etiqueta de ‘revelación del torneo’. Los marroquíes vienen de eliminar, en la tanda de penales, a una España que ya no tiene a Luis Enrique Martínez como seleccionador, fruto en buena parte de esa eliminación.

Y los ‘Leones del Atlas’ quieren más. Tras eliminar a la ‘Furia Roja’, quieren hacer lo propio con Portugal y tener la fiesta ibérica completa. No les será fácil porque los lusos están muy bien en este torneo, pero venir crecidos tras tumbar a Suiza por 6-1 en sus octavos de final puede despistar, o descentrar, a los de Fernando Santos.

La motivación en un Mundial siempre es alta, pero Marruecos tiene ante sí la oportunidad de hacer historia y ser la primera selección africana en jugar unas semifinales de un Mundial. Por ahora, la aventura de Camerún (1990), Senegal (2002) y Ghana (2010) terminó en cuartos de final.

Así que la euforia vivida en Marruecos puede ser aún mayor si se logra esta gesta. El seleccionador del conjunto de Africa, Walid Regragui, tiene dudas por la lesión de su central Nayef Aguerd, del West Ham, y seguramente será baja de importancia.

Por su parte, la principal duda en Portugal es la de otro central de peso; Rúben Dias. Juegue o no, Santos tiene otro dilema, aún mayor, en mente; poner a Cristiano Ronaldo o dar continuidad a Gonçalo Ramos, autor de un ‘hat-trick’ ante Suiza y que se ganó, en el verde, poder seguir siendo titular.

La guerra en Portugal respecto a Cristiano Ronaldo está servida. El gran capitán y héroe luso no está teniendo el Mundial esperado y, de hecho, vio desde el banco esa ‘paliza’ al equipo helvético. Y, encima, vio también a su sustituto, el delantero del Benfica, convertirse en nuevo héroe.

Santos lo tendrá complicado para elegir el once que pueda acceder a la que sería la tercera semifinal mundialista para Portugal. Los lusos fueron semifinalistas en Inglaterra 1966, con el mito de Eusébio como líder, y en Alemania 2006, en el debut de Cristiano Ronaldo en un Mundial.

Por otro lado, será el tercer enfrentamiento mundialista entre Marruecos y Portugal tras dos en fase de grupos. El primero fue en México 1986, cuando los africanos ganaron por 3-1. El segundo, más reciente, en la última cita de Rusia 2018, con triunfo para Portugal (1-0). Así que este duelo, el primero en cruces, decantará la balanza hacia una Marruecos que haría historia o hacia una Portugal que tendría otro partido más para terminar con sus disputas internas.

Probables formaciones

Marruecos: Bono; Achraf Hakimi, Romain Saiss, Jawad El Yamiq, Noussair Mazraoui; Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Selim Amallah; Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri y Sofiane Boufal.

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Pepe, Raphaël Guerreiro; William Carvalho, Otávio, Bernardo Silva; Bruno Fernandes, Gonçalo Ramos y João Félix.