Tres sí, uno no: los partidos de cuartos del Mundial que darán en vivo el 13 y CHV

El 13 y CHV emitirán en vivo tres partidos de los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. Solo uno de la instancia no podrá ser visto.

Tras el término de los octavos de final, la emoción del Mundial de Qatar 2022 continúa este fin de semana con la instancia de los cuartos.

En total, cuatro duelos se llevarán a cabo entre los días viernes y sábado, 9 y 10 de diciembre, respectivamente, en busca de los pasajes a semifinales.

Brasil-Croacia, Países Bajos-Argentina, Marruecos-Portugal e Inglaterra-Francia son los imperdibles enfrentamientos que se tomarán la agenda deportiva.

Como viene siendo la tónica, la TV abierta chilena transmitirá partidos a través de los canales CHV y el 13, quienes adquirieron los derechos. Eso sí, darán tres de los cuatro.

A través de un comunicado, desde la exestación del ‘angelito’ confirmaron que el único pleito que no darán en esta instancia es de brasileños y croatas.

Consignar que Brasil y Croacia es justamente el compromiso que inicia esta nueva ronda. Desde semifinales, ambos canales emitirán todos los partidos.

Partidos de cuartos de final por el 13 y CHV

Países Bajos vs Argentina, viernes 9 de diciembre desde las 16:00 horas.

Marruecos vs Portugal, sábado 10 de diciembre desde las 12:00 horas.

Inglaterra vs Francia, sábado 10 de diciembre desde las 16:00 horas.