La furia de Deschamps contra Kounde por usar cadenas ante Polonia: "Tiene suerte que no estaba ahí"

El entrenador de Francia, Didier Deschamps, descargó su ira contra Jules Kounde, por utilizar cadenas de oro en el primer tiempo de la victoria en octavos de final ante Polonia.

La selección de Francia se encuentra pavimentando su camino a la gran final del Mundial de Qatar, luego de ser primeros de su grupo y de vencer en los octavos de final a Polonia.

Sin embargo, en el enfrentamiento ante la selección polaca, uno de lo jóvenes de los ‘Bleus’, Jules Kounde, rompió las reglas e ingresó al campo de juego con dos cadenas de oro.

A raíz de esto, el árbitro del encuentro le solicitó quitarse los elementos prohibidos en el terreno de juego al minutos 40′ del primer tiempo. Algo que despertó la ira del entrenador francés Didier Deschamps, que luego de la victoria ante la selección de Robert Lewandowski, se descargó contra Kounde.

En lo comentado por el estratega, se expresa que “el árbitro nos había advertido que en cuanto hubiera una interrupción del juego… Los jugadores no pueden llevar pulseras o collares”.

“No sé qué tiene en su collar, sé que Jules es un poco supersticioso. Lo lleva en los entrenamientos y no sé lo que significa”, indicó.

Por otra parte, comentó que “le dije: tienes suerte de que no estaba delante de ti, sino…”. Los jugadores tampoco empiezan un partido con un reloj o unas gafas de sol. Eso no está permitido. Creía que se la había quitado, pero al parecer no lo hizo. La culpa es nuestra“, agregó.

Recordar que este tipo de elementos, no se puede utilizar, debido a la regla N°4 de la normativa de la IFAB, en donde se declara que están totalmente prohibidos.

En lo redactado en los estatutos, se detalla que “los jugadores no deberán llevar equipamiento ni objetos peligrosos. Se prohíbe todo tipo de accesorios de joyería”.