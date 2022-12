Tite lo oficializa: Neymar volverá ante Corea y buscará con Brasil los cuartos en Mundial de Qatar

Neymar, la estrella de la selección de Brasil, dejó atrás su lesión y volverá a jugar por la verdeamarela, justo en el arranque de la fase final en Qatar 2022

Tite, entrenador de la selección de Brasil, confirmó que Neymar jugará este lunes 5 de diciembre el partido de octavos de final contra Corea del Sur.

El técnico brasileño empezó su rueda de prensa previa al partido ante los asiáticos confirmando la presencia del ’10’ en el duelo de mañana. “Sí, jugará”, fue la escueta respuesta del seleccionador.

Una gran noticia para la Canarinha que volverá a tener en sus filas al jugador del PSG, específicamente desde las 16:00 horas (en Chile) en el Estadio 974, en Doha.

Neymar disputará sus primeros minutos tras recuperarse de la lesión en los ligamentos del tobillo derecho que sufrió ante Serbia, el pasado 24 de noviembre.

El brasileño se entrenó este sábado por primera vez junto a sus compañeros, después de varios días de recuperación en el hotel.

“Pelé es el único delante del que he temblado”

Por otro lado, Tite fue preguntado por el astro del fútbol ‘Pelé’, debido a la preocupación por su reciente hospitalización.

“Es la única persona con la que me he puesto a temblar al conocerle. Era 2018 y me dijeron que fuera a Pelé y le diera un abrazo. Me levanté y estaba temblando, me sudaba la mano, el pulso se me aceleraba. ‘Voy a tener la oportunidad de agradecer al hombre de toda una generación’. Le di las gracias”, dijo el entrenador del ‘Scratch’.

Los mensajes de apoyo a Pelé han sido habituales en las últimas horas en todo el mundo y especialmente en Qatar, donde se celebra la Copa del Mundo. Futbolistas como Harry Kane y Kylian Mbappé han transmitido fuerza al brasileño, ante los rumores que situaban su estado de salud en situación crítica.

El propio Pelé, a través de sus redes sociales, trató de tranquilizar este sábado al mundo del fútbol.

“Mis amigos, quiero mantenerlos a todos tranquilos y con el pensamiento positivo. Estoy fuerte, con mucha esperanza y sigo mi tratamiento como siempre”, afirmó el tricampeón mundial, de 82 años, en un mensaje que publicó en su cuenta en Instagram.